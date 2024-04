Abonnés Freebox : Free propose une nouvelle gamme de Smart TV 4K de toutes tailles

La nouvelle gamme de téléviseurs QLED Q60D de Samsung est désormais proposée dans la boutique de téléviseurs dédiés aux abonnés Freebox.

Les abonnés Freebox ont accès à une boutique proposant une large sélection de téléviseurs connectés Samsung, tous embarquant Tizen OS et une application Oqee pré-installée. La sélection est assez variée, avec un modèle OLED, des modèles UHD pour les budgets plus modestes mais aussi des modèles QLED .

C’est cette technologie qu’utilise la nouvelle gamme proposée par Free dans cette boutique. Il s’agit des téléviseurs Q60D, lancés en 2024 et disponibles en diverses tailles. Comme d’habitude, la solution proposée de base est celle d’un premier versement puis d’un paiement échelonné sur trente mois, mais il est à tout moment possible de terminer l’achat en payant le reste à charge. Voici les tailles et tarifs des modèles proposés :

85 pouces : 919€ puis 35.99€/mois

75 pouces : 589€ puis 29.99€/mois

65 pouces : 379€ puis 23.99€/mois

55 pouces : 319€ puis 19.99€/mois

50 pouces : 249€ puis 18.99€/mois

43 pouces : 189€ puis 16.99€/mois

Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

