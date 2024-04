Pathé lance sa plateforme de streaming

Avec Pathé Home, le groupe connu du monde cinématographique veut se lancer dans la vidéo à la demande. Plus de 3 000 films sont proposés à l’achat ou la location.

Pathé Home rejoint la longue liste des services de VOD disponibles en France. Il vient se placer face à Orange, Canal+ ou encore Amazon Prime Video. Pathé Home propose des films disponibles quatre mois après leur sortie en salles et pas moins de 3.000 films disponibles à l’achat et à la location. Cependant, aucune production originale ne sera incluse sur la plateforme. Parmi les films accessibles, vous pourrez retrouver, Napoléon, Oppenheimer, Le consentement ou encore le dernier Disney Wish : Asha et la bonne étoile. Les films sont proposés en qualité HD, UHD et 4K.

D’ici à l’année prochaine, le catalogue sera enrichi pour atteindre les 6 000 films. Pathé Home est accessible sans abonnement et sans publicité, il suffit uniquement de se créer un compte. Côté prix, il faudra débourser entre 3 et 5 euros pour la location d’un film et aux alentours de 13 euros pour l’achat d’un long-métrage sorti récemment. Pour vous aider dans vos recherches, des catégories sont proposées avec des thèmes ou des focus sont faits sur des acteurs ou des réalisateurs. Une section genre vous permet aussi de retrouver les films en fonction du type de films recherché. Une recommandation personnalisée est aussi mise en place pour les utilisateurs.

Pathé Home est pour le moment disponible via les navigateurs, les TV connectées Samsung et LG ou Chromecast et Airplay. Une application disponible sur iOS et Android devrait être lancée dans les semaines à venir.

