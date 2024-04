Xavier Niel à la conquête du marché ukrainien avec le rachat de deux opérateurs et le lancement d’une offre triple play

Une étape significative vers la création d’un champion national ukrainien des télécommunications vient d’être franchi par NJJ, la société d’investissement de Xavier Niel. Le fondateur de Free a obtenu les approbations réglementaires nécessaires pour racheter l’opérateur fixe Datagroup-Volia. Son ambition est également de s’emparer de Lifecell troisième opérateur mobile en Ukraine et ainsi fusionner le tout.

L’ambition de devenir en 2024 le 5e groupe de télécommunications en Europe pourrait bien se concrétiser pour Iliad. NJJ, holding de Xavier Niel a annoncé le 8 avril avoir obtenu les approbations réglementaires pour le rachat de Datagroup-Volia, le principal fournisseur de connectivité fixe et de télévision payante d’Ukraine. Une fois le rachat finalisé, la société d’investissement du fondateur d’Iliad et Free veut aller plus loin en créant un opérateur convergent grâce au rachat cette fois de Lifecell troisième opérateur mobile en Ukraine, propriété de Turkcell. Fin décembre 2023, le grand opérateur de réseau turque a annoncé avoir signé un accord avec NJJ autour de la vente de trois de ses filiales dans le pays, à savoir Lifecell, Ukrtower (fournisseur de pylônes) Global Bilgi LLC (solutions de support client).

“Une fois que les conditions restantes seront remplies pour l’acquisition d’actifs mobiles en Ukraine, commercialisés sous la marque Lifecell, les parties ont l’intention de créer un champion national des télécommunications”, a ainsi fait savoir la holding de Xavier Niel.

L’entité issue du regroupement fournira une connectivité mobile à près de 10 millions d’Ukrainiens, tandis que son réseau fixe couvrira plus de 4 millions de résidences dans toute l’Ukraine . “La fusion de Datagroup-Volia et Lifecell permettra également aux consommateurs de bénéficier d’une offre triple play, regroupant la connectivité mobile, fixe et la télévision payante, améliorant la qualité de service, la tarification et favorisant l’intégration des normes européennes”, précise un communiqué. Le nouvel opérateur créé pourra donc proposer des offres similaires à celles commercialisées sur le marché français. L’objectif est également d’investir dans le réseau, les licences, les équipements et l’expansion des infrastructures fixes et mobiles dans le pays pour accélérer la croissance future. Déchiré par la guerre, le pays doit procéder à une reconstruction de l’industrie des communications.

Xavier Niel , fondateur de NJJ Holding, a déclaré : “Je suis heureux que nous ayons franchi cette étape majeure avec l’approbation réglementaire pour l’acquisition de Datagroup-Volia, une étape significative vers la création d’un champion national ukrainien des télécommunications, offrant aux Ukrainiens un accès sécurisé. , des services de télécommunications sécurisés et fiables. L’Ukraine abrite un secteur technologique impressionnant avec une innovation en matière d’intelligence artificielle, un degré élevé de numérisation et d’affinité technologique. Nous sommes convaincus que notre transaction historique servira de signal aux autres qu’il est temps d’investir dans L’Ukraine doit maintenant soutenir la reconstruction du pays et réaliser son potentiel. Nous sommes impatients de travailler dans le pays et nous sommes convaincus que nos activités mondiales de télécommunications, notre équipe dédiée et notre expertise sectorielle, de la France à la Pologne , de l’Italie à la Suède et les pays baltes, apporteront de la valeur à toutes les parties prenantes, y compris les employés et les clients, ainsi qu’à l’Ukraine, alors que nous travaillons ensemble pour développer davantage l’offre de télécommunications, la technologie, l’intelligence artificielle et d’autres domaines stratégiques de coopération.”

Source : communiqué NJJ

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox