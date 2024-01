Xavier Niel signe un accord pour racheter un opérateur mobile important en Ukraine et pas seulement

Détenus par Turkcell, l’opérateur mobile Lifecell et le fournisseur de tours télécoms Ukrtower vont être vendus à NJJ Capital.

NJJ Capital de Xavier Niel à deux doigts de mettre les pieds en Ukraine. Turkcell, l’un des plus grands opérateurs de réseau turque, a annoncé fin décembre avoir signé un accord avec la société d’investissement du fondateur d’Iliad et Free autour de la vente de trois de ses filiales dans le pays, à savoir lifecell troisième opérateur mobile en Ukraine, Ukrtower l’un des principaux fournisseurs de pylônes et de services d’infrastructure et Global Bilgi LLC, un fournisseur local de solutions de support client et de centre de contact.

Cet accord a été signé pour le transfert de toutes les actions, ainsi que de tous les droits et dettes de ces trois entités. Si les détails financiers pour cette cession n’ont pas été révélés, Turkcell a toutefois noté une “incertitude impliquée dans la transaction” laquelle sera finalisée après l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Turkcell cherche à réduire sa présence en Ukraine. Déchiré par la guerre, le pays doit procéder à une reconstruction de l’industrie des communications.

Source : Bloomberg

