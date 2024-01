Un acte de vandalisme sur une fibre longue distance a impacté les réseaux de SFR, Free et Bouygues

Une panne a touché les abonnés fixe et mobile de trois opérateurs nationaux ce 3 janvier en Bretagne. En cause, une coupure de fibre longue distance de SFR.

Des milliers d’abonnés box et mobile privés de connexion dans l’ouest et le sud de la Bretagne. Ce 3 janvier, les réseaux de SFR, Free et Bouygues Telecom ont été impactés par une coupure d’une fibre longue distance sur le réseau de la filiale d’Altice lequel est utilisé notamment par ses deux concurrents. Ce type de fibre connecte directement les foyers en fibre et ADSL mais aussi les antennes mobiles. Ainsi, les services SMS, appels et accès à internet ont subi des perturbations, confirmées par les opérateurs sur X.

“Une coupure de câbles de fibres optiques dans une zone de voie ferrée est à l’origine de l’incident entre Morlaix (29) et Saint Brieuc (22). Une intervention est en cours et d’autres opérateurs sont également impactés”, a fait savoir Free qui a mis en place une solution provisoire dans la journée afin de rétablir la connexion. “Suite à l’intervention de nos équipes techniques pour un incident réseau dans votre région, vous pouvez à nouveau utiliser vos services Bbox et/ou mobile depuis midi”, a également informé Bouygues Telecom. L’origine de la panne s’avère donc intentionnelle, il s’agit d’un nouvel acte de vandalisme. Les abonnés d’Orange ont été épargnés, l’opérateur historique disposant de son propre réseau de fibre longue distance.

