Bouygues Telecom vous offre du cash si vous vous abonnez à ses Bbox

Une offre inédite de la part de l’opérateur, qui vous propose 35 ou 70€ offerts simplement en vous abonnement à une Bbox Must ou Ultym.

Une offre inédite, mais éphémère, proposée aux nouveaux abonnés Bouygues Telecom avec la possibilité d’obtenir 35 ou 70€ sous forme de carte-cadeau ou de virement cash en souscrivant à une offre Bbox Must ou Ultym.

Il est en effet possible, après souscription, d’obtenir ces sommes soit sous forme de carte-cadeau “Upcadhoc”, valable dans plus de 280 enseignes assez variée (gastronomie, prêt à porter…) ou par un virement dans un portefeuille HyperWallet. Il peut s’agir au choix d’un virement bancaire ou via Paypal.

Cette somme peut ainsi compenser ou rembourser intégralement les frais d’activation de 48€ par exemple ou juste vous payer une sortie au restaurant. Une initiative assez inédite mais qui pourra ravir les nouveaux clients.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox