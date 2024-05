Free se dote d’un nouveau serveur nPerf pour les tests de débit

Free dégaine son serveur nPerf sur l’île intense.

Free a récemment annoncé, via son compte Free1337 sur X, avoir déployé un nouveau serveur nperf à La Réunion. Ce déploiement clôture enfin la boucle, après la France hexagonale et les Caraïbes.

Le nouveau serveur nPerf de Free à La Réunion dispose d’une capacité de 10G, permettant aux utilisateurs de tester la vitesse de leur connexion internet de manière fiable et précise. Les serveurs nperf sont des outils de mesure de la qualité de service des réseaux de télécommunications, qui permettent de mesurer la vitesse de téléchargement et d’envoi de données, la latence, ainsi que la qualité de la connexion pour les services de streaming vidéo et audio.

En utilisant un serveur nPerf, les utilisateurs de Free peuvent obtenir une évaluation complète de la performance de leur connexion internet, ce qui leur permet de mieux comprendre les éventuels problèmes de connexion. Les résultats des tests de débit effectués à partir d’un serveur nPerf de l’opérateur sont également plus fiables et plus précis que ceux effectués à partir d’autres serveurs de test de débit.

Le déploiement de ce nouveau serveur nPerf à La Réunion est une excellente nouvelle pour les Freenautes Toké, car ils pourront désormais bénéficier d’une mesure de qualité, ce qui leur permettra de mieux évaluer la performance de leur connexion internet mobile.

Disponible gratuitement sur navigateur, Android et iOS, nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile ou fixe en effectuant un test de débit descendant et montant, mais aussi un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. A la fin, est délivré un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox