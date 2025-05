Free Pro lance son offre de flotte mobile 5G à La Réunion, découvrez la

Free Pro arrive à La Réunion. Après la France métropolitaine et l’Italie, la marque B2B du groupe Iliad lance une offre mobile à destination des professionnels réunionnais.

Free Pro poursuit son déploiement avec un lancement officiel à La Réunion. Présentée lors d’une conférence de presse le 22 mai, une nouvelle offre uniquement mobile s’adresse aux entreprises et collectivités locales. Celle-ci reprend les grandes lignes de la formule déployée en métropole, avec un positionnement similaire sur la transparence et la gestion autonome. Elle comprend :

150 Go d’internet mobile en 5G/4G+ (avec un mobile compatible)

Appels illimités depuis La Réunion vers les mobiles de France métropolitaine, des DOM, ainsi que vers l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et la Chine

Appels vers les fixes de 100 destinations

28 Go d’internet à l’étranger dans plus de 70 pays

SMS et appels illimités depuis l’Europe et les DOM vers la métropole, l’Europe et les DOM

Free Pro Réunion propose là aussi une tarification dégressive selon le nombre de lignes activées, soit 19,99 € HT par mois pour chaque ligne, jusqu’à cinq lignes et 9,99 € HT par mois à partir de la sixième ligne.

“Avec plus de 40 000 micro-entreprises et une majorité de petites structures, le tissu économique réunionnais exige des solutions adaptées à ses réalités. Les professionnels locaux recherchent avant tout une offre simple, claire et abordable pour rester concentrés sur leur activité principale. Free Réunion répond a cette attente en proposant une offre qui s’adapte parfaitement aux besoins des acteurs économiques privés et publics de La Réunion”, indique un communiqué.

Gestion en ligne et espace client dédié

En optant pour cette flotte de forfaits mobile, les entreprises disposeront d’un espace client permettant une gestion autonome des lignes : ajout ou suppression, suivi des usages, contrôle des hors-forfaits. Le service client est joignable du lundi au samedi de 8h à 22h, hors jours fériés.

L’offre s’adresse ainsi notamment aux TPE, PME et autres structures professionnelles de l’île. Free Pro met en avant une proposition adaptée aux attentes exprimées localement : simplicité d’usage, tarif stable, accès à la connectivité mobile et possibilité de pilotage à distance. Il est possible d’y souscrire dès à présent sur pro.free.re.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox