Free propose désormais 8 offres Freebox différentes, pas simple de s’y retrouver

Free tourne le dos à sa stratégie de simplification des offres fixe, on fait le point sur les abonnements Freebox disponibles.

L’opérateur a plusieurs fois annoncé sa volonté de simplifier ses offres fixe, comme il le fait avec ses offres mobiles. En effet, chez Free Mobile, il existe finalement deux forfaits historiques pérennes, et une offre intermédiaire, la Série Free, qui fait office de porte d’entrée vers le forfait à 19.99€/mois de l’opérateur. Mais sur les Freebox, on est assez loin du compte.

Déjà en 2019, Xavier Niel expliquait qu’avec 6 offres Freebox proposées à l’époque, l’opérateur avait “complexifié sa gamme de produits” et affirmait sa volonté de la“la re-simplifier dans les mois qui viennent sur le fixe et le mobile”. Une simplification qui a eu lieu à plusieurs reprises, en supprimant la Freebox mini 4K ou la One par exemple. L’itération la plus récente étant le lancement de la Freebox Ultra en 2024 : à cette date, il n’y avait alors plus que 4 Freebox directement commercialisées par l’opérateur : la Freebox Révolution Light, la Freebox Pop, et les Freebox Ultra et Ultra essentiel. Mais en un an, la situation s’est complexifiée, avec des offres disponibles en migration uniquement, ou le lancement de la Freebox Pop S, déclinée maintenant en deux versions, une série spéciale disponible uniquement sur le web, et une offre disponible uniquement par téléphone.

Au total, on comptabilise alors 8 offres Freebox qui sont actuellement commercialisées par l’opérateur, tous moyens confondus. Certaine se ressemblent d’ailleurs beaucoup, avec un léger changement comme la Freebox Pop et la Freebox Pop avec TV By Canal. Sans compter également les offres spéciales lancées occasionnellement sur Veepee qui se basent sur la Freebox Révolution Light avec un tarif spécial, ou encore la plus récente avec un forfait mobile. Il devient alors de plus en plus difficile de s’y retrouver, donc voici un récapitulatif des offres que l’opérateur propose actuellement.

Quelles offres sont proposées chez Free ?

Freebox Révolution Light (Série Spéciale)

La Freebox Révolution Light est une offre d’entrée de gamme proposée à 19,99 €/mois pendant un an, puis 29,99 €/mois. Elle est sans engagement. Elle inclut un accès à Internet Très Haut Débit ou Haut Débit selon l’éligibilité, avec un modem compatible Wi-Fi 5. Elle propose 230 chaînes via Freebox TV ainsi qu’un accès illimité au service OQEE Ciné. Un lecteur Blu-ray est intégré au player, avec deux jeux inclus et un espace de stockage. Le service de téléphonie offre les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Les appels vers les mobiles sont disponibles en option pour 2,99 €/mois.

Freebox Ultra

La Freebox Ultra est l’offre la plus complète de Free, disponible uniquement en fibre optique. Elle est proposée à 49,99 €/mois pendant un an, puis 59,99 €/mois, sans engagement. Elle donne accès à Internet Très Haut Débit avec des débits symétriques jusqu’à 8 Gbit/s, et au Wi-Fi 7. L’offre inclut 230 chaînes via OQEE, le bouquet TV by Canal, OQEE Ciné, Canal+ en live, ainsi que des services de streaming inclus comme Netflix (avec publicités), Prime Video, Disney+ (avec publicités), Universal+ et Cafeyn. Les appels sont illimités vers les mobiles en France métropolitaine, DOM et Europe, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Le répéteur Wi-Fi 7 et un Pocket Wi-Fi sont inclus sur demande.

Freebox Ultra Essentiel

La Freebox Ultra Essentiel reprend les mêmes caractéristiques techniques que l’Ultra, notamment l’accès Internet en fibre jusqu’à 8 Gbit/s symétriques et le Wi-Fi 7, mais elle est proposée à un tarif réduit de 39,99 €/mois pendant un an, puis 49,99 €/mois. L’offre comprend également 230 chaînes via OQEE, le bouquet TV by Canal et OQEE Ciné, mais elle n’inclut pas les services de streaming. La téléphonie permet les appels illimités vers les mobiles en France, Europe et DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. L’offre est sans engagement.

Freebox Delta (migration uniquement)

La Freebox Delta est disponible uniquement dans le cadre d’un changement d’offre. Elle est facturée 49,99 €/mois, sans engagement. Elle comprend un accès Internet Très Haut Débit jusqu’à 8 Gbit/s en fibre, compatible Wi-Fi 6E, avec agrégation xDSL+4G (si éligible). Elle propose également une centrale domotique et un service NAS. L’offre TV inclut 230 chaînes via OQEE, le bouquet TV by Canal et OQEE Ciné. Les services de streaming Netflix (avec publicité), Prime Video, Universal+ et Cafeyn sont inclus. La téléphonie offre les appels illimités vers les mobiles en France et DOM, et vers les fixes de plus de 110 destinations.

Freebox Pop

La Freebox Pop est proposée à 29,99 €/mois pendant un an, puis 39,99 €/mois, sans engagement. Elle donne accès à Internet Très Haut Débit jusqu’à 5 Gbit/s partagés en fibre, et au Wi-Fi 7. Elle inclut 230 chaînes via OQEE, le service OQEE Ciné, ainsi qu’un enregistrement numérique de 100 heures. Elle permet aussi les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Un répéteur Wi-Fi 7 est mis à disposition sur demande.

Freebox Pop avec TV by Canal

Cette offre est proposée “uniquement en cas de changement d’offre” annonce Free. Elle est facturée 44,99 €/mois, sans engagement. Elle comprend un accès Internet Très Haut Débit jusqu’à 5 Gbit/s partagés et au Wi-Fi 7, 230 chaînes via OQEE, OQEE Ciné et 50 chaînes supplémentaires grâce au bouquet TV by Canal. Le service comprend également un enregistreur TV de 100 heures. La téléphonie inclut les appels illimités vers les mobiles en France et DOM ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Un répéteur Wi-Fi est fourni sur demande.

Freebox Pop S

La Freebox Pop S est une offre accessible uniquement par téléphone. Elle est facturée 23,99 €/mois pendant un an, puis 29,99 €/mois. Elle propose un accès Internet Très Haut Débit jusqu’à 5 Gbit/s partagés en fibre, ainsi qu’un modem compatible Wi-Fi 7. Elle ne comprend pas de service de télévision. Les appels sont illimités vers les mobiles en France métropolitaine et DOM, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Un répéteur Wi-Fi 7 est mis à disposition sur demande.

Freebox Pop S – Série Spéciale

La version Série Spéciale de la Freebox Pop S est uniquement disponible en ligne sur le site free.fr. Elle est proposée au prix fixe de 23,99 €/mois, garanti pendant cinq ans. Elle donne accès à Internet Très Haut Débit jusqu’à 5 Gbit/s partagés et au Wi-Fi 7, sans inclure de service de télévision. Le service de téléphonie permet uniquement les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM. L’offre est sans engagement, et un répéteur Wi-Fi est disponible sur demande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox