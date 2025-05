Le saviez-vous : il est possible de récupérer vos accès Freebox et Free Mobile très simplement

Des solutions rapides permettent aux Freenautes de retrouver leurs identifiants et mots de passe oubliés pour accéder à leur espace abonné.

Obligatoire pour accéder à son espace abonné Free Mobile ou Freebox, l’identifiant, accompagné de son inséparable mot de passe, a cette capacité redoutable à se volatiliser dès qu’on en a besoin. Il se perd, s’oublie, et ne se mémorise que rarement naturellement. Voici comment retrouver ses accès sans y laisser sa patience.

Identifiant Freebox : où le retrouver ?

Avant toute chose, il faut savoir ce que l’on cherche. L’identifiant Freebox, c’est ce fameux code qui commence généralement par fbx, suivi de chiffres, par exemple : fbx12345670. Il permet d’accéder à votre espace abonné pour gérer l’offre, consulter les factures, modifier les options ou contacter l’assistance.

Voici les trois endroits où le trouver :

Sur une facture : Ouvrez une ancienne facture au format PDF envoyée par Free. L’identifiant abonné est indiqué à droite

Dans vos mails : Le courriel de confirmation de souscription contient l’identifiant. Fouillez un peu votre boîte de réception (ou les spams, on ne sait jamais).

Sur vos documents d’abonnement : Si vous avez gardé la fiche papier fournie lors de la réception de votre Freebox, c’est bingo. L’identifiant est clairement indiqué.

Et si c’est aussi le mot de passe que vous avez oublié ? Direction la page de récupération dédiée, où vous pourrez demander un lien de réinitialisation. Bon à savoir : vous n’êtes pas obligé d’avoir votre identifiant “fbx” sous la main. Vous pouvez aussi utiliser le numéro de ligne Freebox ou France Télécom (à 10 chiffres) + votre code postal pour initier la procédure. Un e-mail de réinitialisation vous sera alors envoyé. Si vous avez un compte email Free, “vous devez saisir l’identifiant de votre adresse email, c’est à dire la partie avant le “@free.fr”. Le code postal ” à saisir est celui que vous avez indiqué lors de votre souscription freebox ou lors de la création du compte mail principal”, précise l’opérateur.

Free ne renvoie jamais un mot de passe en clair. Il faudra en créer un nouveau, suffisamment sécurisé. Mieux vaut le noter quelque part ou l’enregistrer dans un gestionnaire de mots de passe.

Identifiant Free Mobile : un numéro à 8 chiffres

Chez Free Mobile, l’identifiant n’est pas votre numéro de téléphone, mais une suite de 8 chiffres. C’est lui qui vous permet de consulter votre espace abonné, suivre votre consommation, changer de forfait ou télécharger vos factures.

Voici où le retrouver :

Sur le courrier de livraison de la carte SIM : si vous l’avez conservé, il y figure noir sur blanc.

Dans vos e-mails : retrouvez le mail de confirmation d’abonnement ou une ancienne facture. L’identifiant est dans le coin supérieur droit, sous l’intitulé “numéro abonné”.

Par SMS : si votre ligne est déjà activée, envoyez le mot conso au 555. Free vous renverra un message avec votre conso, et votre identifiant tout en bas.

Rien de tout ça sous la main ? Pas de panique. Allez sur la page de connexion à l’espace abonné. Pour un identifiant perdu, cliquez sur ‘Mot de passe oublié”, puis “quel est mon identifiant” et enfin sur « vous ne le retrouvez pas ? ». Il vous sera alors demandé votre numéro de téléphone et adresse mail. Pour le mot de passe oublié, votre identifiant et adresse mail vous seront demandés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox