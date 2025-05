Lancement de l’offre 100% Canal+ à moins de 20€, disponible pour les abonnés Freebox

La filiale de Vivendi propose une offre plutôt complète pour les abonnés prêts à rester fidèle et elle est proposée sur les Freebox.

L’offre « 100% CANAL+ » revient, disponible chez Free, en OTT et chez tous les autres opérateurs. Cette dernière permet de profiter de l’ensemble des chaînes de l’univers CANAL+ pour 19,99 € par mois pendant 24 mois, avec un engagement de deux ans. À l’issue de cette période, le tarif passe à 32,99 € par mois. Le premier mois est proposé sans engagement, “pour essayer” afin de permettre aux nouveaux abonnés de tester le service. L’abonnement inclut les chaînes principales telles que CANAL+, CANAL+ Box Office, Grand Écran, Sport 360, Séries, Docs et Kids, ainsi que des chaînes supplémentaires axées sur le cinéma et le sport comme CANAL+ Cinéma(s), Sport et Foot.

Cette offre donne accès à une large gamme de contenus, mêlant films récents, séries originales, documentaires, programmes jeunesse et événements sportifs. Elle inclut également la diffusion de grandes compétitions internationales telles que la Formule 1, le MotoGP, le Top 14 ou encore la Premier League. A noter, le pass divertissement est inclus pendant 2 mois, mais devra être désactivé sauf si vous souhaitez payer 10€ de plus par mois.

Comment y accéder via les Freebox

Les abonnés Freebox ne disposant pas déjà d’une offre Canal+ (Pop, Révolution Light, Freebox Ultra Essentiel…) peuvent ainsi y souscrire, notamment en passant par la section “Canal+” depuis leur espace abonné. Cette dernière est accessible directement depuis la rubrique “Télévision”, et une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous serez redirigés ver la page de souscription aux offres de la filiale de Vivendi. Il est également possible de passer par le player de votre Freebox, en tentant de vous abonner à Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox