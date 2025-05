Netflix annonce son arrêt sur plusieurs appareils d’ici le mois de juin

Netflix cesse le support de certains appareils Fire TV à partir de juin 2025.

Netflix a récemment informé une partie de ses abonnés que son application ne sera plus compatible avec certains modèles anciens de Fire TV à compter du 3 juin 2025. Les appareils concernés sont les Amazon Fire TV et Fire TV Stick sortis en 2014, ainsi que le Fire TV Stick avec télécommande vocale Alexa lancé en 2016. Cette décision intervient alors que ces modèles, désormais âgés de près de dix ans, ne sont plus mis à jour par Amazon et ne prennent pas en charge les technologies audio et vidéo actuelles utilisées par Netflix.

Parmi les raisons évoquées, bien que non officiellement détaillées par la plateforme, figure sans doute l’incompatibilité avec des codecs récents comme l’AV1, de plus en plus utilisé par Netflix pour optimiser la qualité d’image, notamment sur les offres Premium. Pour continuer à accéder au service sur leur téléviseur, les utilisateurs devront donc se tourner vers des modèles plus récents. Amazon propose désormais des alternatives comme le Fire TV Stick HD, lancé récemment pour remplacer les anciennes générations de lecteurs multimédias.

Pour rappel, Netflix est inclus pour les abonnés Freebox et Ultra, dans sa version avec pub, et proposé en option sur l’ensemble des Freebox.

Source : TechRadar

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox