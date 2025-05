Ligue 1 : DAZN fait face à la colère d’abonnés engagés au long terme en refusant la résiliation pour le moment

La fin de l’aventure entre DAZN et la LFP pour la Ligue 1 crée des tensions avec les abonnés. La plateforme ignore les demandes de résiliation anticipée.

La rupture du contrat entre DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP) ne passe pas inaperçue, notamment pour les abonnés engagés sur douze mois. Depuis le 2 mai, date à laquelle DAZN et la LFP ont mis un terme à leur accord de diffusion de la Ligue 1 — initialement prévu jusqu’en 2029, ou a minima jusqu’en juin 2026 — de nombreux utilisateurs s’estiment lésés. La plateforme, qui proposait 8 matchs sur 9 par journée, voit son offre principale disparaître alors que certains abonnés ont souscrit à des forfaits allant jusqu’à l’automne prochain. Malgré cela, DAZN refuse pour le moment toute résiliation anticipée de ces contrats.

La plateforme justifie cette position en mettant en avant ses discussions en cours avec LFP Media, la branche commerciale de la Ligue. DAZN indique « mettre tout en œuvre pour trouver un accord » dans le cadre du projet de chaîne Ligue 1 porté par la LFP, tout en assurant vouloir poursuivre ses activités en France. En attendant, elle rappelle que d’autres contenus sont encore accessibles à ses abonnés, notamment les barrages de Ligue 1 (dont Metz-Reims), les play-offs de Betclic Élite, la Coupe du monde des clubs — diffusée gratuitement — ainsi que des combats de PFL et de Glory kick-boxing.

Cependant, l’incertitude demeure. En cas d’échec des négociations avec la LFP, DAZN n’évoque pas de scénario alternatif pour ses clients, alors même que certains s’étaient engagés à 29,99 €/mois l’été dernier, avant que le tarif ne soit abaissé à 19,99 €. L’entreprise estime son fichier d’abonnés directs à environ 15 millions d’euros, mais ne détient en réalité que les données de ceux ayant souscrit via sa plateforme, et non via les partenaires comme Canal+, Prime Video ou Orange. Pendant ce temps, LFP Media continue d’explorer ses options pour la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. D’après plusieurs sources, les discussions n’auraient pas beaucoup avancé, et une nouvelle collaboration avec DAZN n’est, à ce stade, pas la piste la plus privilégiée.

