Canal+ va très bientôt dévoiler de nouvelles innovations pour son application

L’application Canal+ va se doter de nouveautés innovantes. La filiale de Vivendi devrait les présenter le 11 juin prochain.

Le groupe Canal+ prévoit de présenter le 11 juin prochain de nouvelles « innovations au coeur de la nouvelle expérience » de son application, a révélé hier le journaliste Romain Colas de La Correspondance de la Presse sur son compte X.

Bien que les détails spécifiques de ces nouveautés n’aient pas encore été révélés, cet événement devrait sans doute marquer une étape importante dans l’évolution de l’expérience utilisateur pour les abonnés Canal+, notamment en matière de fonctionnalités et d’avancées technologiques.

L’application Canal+ (myCanal), est disponible sur une très large gamme de supports, que ce soit sur mobile, ordinateur ou téléviseurs connectés (Samsung, Sony, Philips, LG; Hisense) ou encore Apple TV, Android TV, Fire TV, consoles de jeu PS4, PS5, Xbox One et Xbox Séries sans oublier les box TV des principaux FAI (Free, SFR, Bouygues et Orange).

