Iliad poursuit solidement sa success story et confirme ses ambitions pour 2025

La maison mère de Free affiche une solide performance au 1er trimestre 2025, avec une forte dynamique en Italie. Dans un contexte de marchés de plus en plus matures et concurrentiels, Ilias maintient son leadership en termes de croissance et accélère sa génération de trésorerie.

Le groupe Iliad démarre l’année 2025 sur une note positive, avec une progression de son chiffre d’affaires consolidé de 4,3 % par rapport à la même période de l’an dernier, atteignant 2,535 milliards d’euros. Dans un marché européen des télécoms de plus en plus concurrentiel et mature, le groupe confirme sa position de leader de la croissance parmi les grands opérateurs.

Au 1er trimestre 2025, nous avons recruté 263 000 nouveaux abonnés, en Italie essentiellement. Dans des marchés à faibles volumes, le groupe, 5ème opérateur télécom d’Europe, privilégie désormais une croissance équilibrée entre valeur et volumes”, indique-t-il.

Au niveau consolidé, Iliad enregistre un EBITDAaL en hausse de 6 %, à 931 millions d’euros, soit une marge de 36,7 %. Le résultat net atteint 522 millions d’euros, contre 93 millions un an plus tôt, principalement grâce à la cession de 50 % d’OpCore, sa filiale de data centers. Le levier financier est ramené à 2,5x l’EBITDAaL, illustrant l’amélioration continue de la structure financière.

Fidèle à sa stratégie alliant croissance rentable et maîtrise des coûts, Iliad confirme son objectif annuel ambitieux : générer 2 milliards d’euros de free cash-flow opérationnel en 2025. Dans un contexte marqué par des investissements importants dans la fibre, la 5G et les infrastructures cloud, le groupe continue d’avancer à un rythme soutenu sur ses trois marchés clés.

Iliad cartonne en Italie, c’est plus mitigé en France

En Italie, Iliad confirme son statut d’acteur offensif et performant. Le chiffre d’affaires y progresse de 9,4 % à 298 000 millions d’euros, porté par l’ajout de 218 000 nouveaux abonnés mobiles, soit la meilleure performance commerciale du marché pour le 28e trimestre consécutif.

L’offre fibre poursuit également sa montée en puissance, avec 40 000 nouveaux abonnés et une part de marché FTTH estimée à 6,6 %. Cette croissance commerciale se traduit par une amélioration marquée de la rentabilité : l’EBITDAaL bondit de 24,4 %, avec une marge en nette hausse. L’Italie repasse ainsi en cash-flow libre opérationnel positif, une première depuis plusieurs trimestres.

La France, marché historique d’Iliad, affiche quant à elle une croissance modérée. Si les performances commerciales inquiètent avec le gain de seulement 8000 abonnés, le chiffre d’affaires y progresse de 3 % à 1,6 milliard d’euros, soutenu par une hausse de 4 % des revenus de services. Le segment fixe continue de tirer la croissance, avec une augmentation de 6,2 % des revenus, grâce à l’adoption croissante de la fibreet au développement des activités B2B.

Lors du 1er trimestre, les investissements d’Iliad (hors fréquences se sont élevés à 428 millions d’euros, en légère hausse de 2,5%. Sur les 12 derniers mois, le groupe a investi 20% de son chiffre d’affaires, en particulier sur la couverture 4G/5G dans ses 3 géographies et sur l’accompagnement de la croissance de ses activités B2B.

