Rachat de SFR : Orange assure qu’il ne “sera pas à la manoeuvre”, Elon Musk serait intéressé

Orange ne mènera pas la danse en cas de vente de SFR, mais garde un œil sur le dossier tandis que Starlink s’y intéressait lui aussi.

Lors de l’assemblée générale d’Orange ce mercredi, la directrice générale Christel Heydemann a déclaré que le groupe ne serait pas « à la manœuvre » dans l’hypothèse d’une cession de SFR. « Comme on est numéro un sur le marché français, ce n’est pas nous qui pouvons être à la manœuvre », a-t-elle expliqué, soulignant les contraintes imposées par les règles de concurrence, qui rendraient difficile une acquisition directe en raison de parts de marché déjà dominantes.

La dirigeante a toutefois précisé qu’Orange ne restait pas indifférent à ce dossier. « Ça ne veut pas dire évidemment que ce n’est pas un dossier qu’on suit et sur lequel il n’y a pas des combinaisons possibles », a-t-elle ajouté, suggérant un intérêt éventuel pour certains actifs, sans en détailler la nature. Selon BFM Business, Orange pourrait être intéressé par une partie des fréquences mobiles de SFR ainsi que son parc de clients entreprises.

Des acteurs étrangers intéressés, Elon Musk aussi ?

SFR, détenu par Altice France, fait actuellement l’objet de spéculations sur une éventuelle vente, avec de nombreux potentiels intéressés, y compris à l’étranger. Parmi les plus intéressés, on compte évidemment Bouygues Telecom et Free, qui aimeraient se partager les 25 millions d’abonnés du concurrent. Le scénario d’une vente à la découpe serait ainsi envisagé, avec l’espoir pour Patrick Drahi, propriétaire d’Altice, de trouver un accord cette année. Mais un rachat partiel ou total par un investisseur étranger serait, lui aussi, possible, avec Emirates Telecommunications Group (E&) et plusieurs fonds qui étudient aussi une prise de participation. Et selon les informations de Challenges, Starlink, le spécialiste de l’internet haut débit par satellite créé par Elon Musk, serait, lui aussi, intéressé.

D’après Bloomberg, une valorisation autour de 30 milliards d’euros est évoquée. Altice, engagé dans une vaste restructuration de sa dette depuis février, affirme se concentrer sur “la mise en œuvre de l’accord de dette, la vente d’actifs non stratégiques et la relance commerciale de SFR“, mais plusieurs sources affirme qu’il a déjà envoyé plusieurs documents d’information à des acquéreurs potentiels.

Enfin, tant Christel Heydemann que Jacques Aschenbroich, président du conseil d’administration d’Orange, ont réaffirmé leur soutien à une consolidation du marché télécom français, actuellement fragmenté entre quatre opérateurs depuis l’entrée de Free en 2012. Une déclaration qui fait écho aux propos tenus en avril dernier par le président de l’Autorité de la concurrence, qui affirmait ne pas être complètement opposé à l’idée, à condition de se voir présenter un dossier cohérent et solide.

Source : AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox