Free sur la corde raide avec ses Freebox au 1er trimestre, un second souffle attendu

L’opérateur de Xavier Niel annonce avoir séduit seulement 3000 nouveaux abonnés nets sur le fixe lors du 1er trimestre 2025 et enchaîne une seconde contre-performance.

Un trimestre à oublier sur le plan commercial. A l’occasion de la publication de ses résultats pour le 1er trimestre 2025, Free annonce avoir recruté au total 8000 nouveaux abonnés sur le mobile et le fixe. S’agissant du marché des box, le FAI n’a pas réussi à inverser la tendance. Pire encore, l’opérateur a écoulé 3000 Freebox contre 5000 lors du trimestre précédent. Pendant ce temps, son grand rival actuel sur le segment, Bouygues Telecom, continue de performer avec 69 000 nouveaux clients séduits sur les trois premiers mois de l’année et 110 000 lors de l’exercice précédent. Orange lui, est à la peine avec 2000 nouveaux clients recrutés sur la même période alors que SFR devrait estomper un peu plus l’hémorragie (-3000) et espérer retrouver des recrutements positifs lors du second trimestre. Sur la fibre, Free baisse aussi de régime avec le gain de 114 000 abonnés pour un parc de 6,2 millions de clients FTTH pour un taux d’adoption de 83,2% (+1,5 pts).

L’opérateur de Xavier Niel ne le cache pas : “Le marché français connaît une dynamique plus lente que les trimestres précédents dans le segment du fixe, malgré l’introduction d’offres uniquement axées sur la connectivité. Dans ce contexte, nous avons enregistré une performance commerciale modérée entraînant une hausse annuelle de 1,0 % de notre base totale d’abonnés, qui atteint désormais 7,57 millions”.

La Freebox Pop S pour relancer les recrutements ?

Si l’opérateur ne semble pas vraiment s’inquiéter de cette baisse de régime importante sur les recrutements. Comme il nous l’a confié en début d’année, Free préfère insister sur une croissance de long terme plutôt que sur une performance trimestrielle. Mais avec un marché arrivé à maturité et une concurrence féroce, le FAI a réagi fin avril en lançant sa Freebox Pop S sans TV comprenant le WiFi 7, la fibre 5 Gbit/s, de la téléphonie fixe au prix très attractif désormais de 23,99€/mois (tarif garanti 5 ans). Il s’agit d’une réponse à l’offre Bbox Pure Fibre de Bouygues Telecom au même prix, laquelle semble séduire en masse puisque l’opérateur enchaîne les performances de haut vol depuis son lancement en novembre dernier.

La croissance continue financièrement

Malgré, le coup d’arrêt sur le plan commercial, les revenus générés par les services fixes de Free ont toutefois progressé de 6,2 % lors du T1, portés par la hausse de l’ARPU (+1,6 %) et une forte croissance sur le segment B2B, précise le FAI. Au global, les revenus en France ont augmenté de 3,0 % au premier trimestre 2025, atteignant 1,63 milliard d’euros (+4,0 % pour les services), malgré une base de comparaison très élevée au premier trimestre 2024 (+10,0 %).

