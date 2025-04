Après deux années noires, SFR tease une sortie de la spirale infernale dès le 1er trimestre 2025, chiffres à l’appui

S’il vient de publier des résultats 2024 très inquiétants, SFR amorce un retour à la croissance en dévoilant avant l’heure des chiffres encourageants au 1er trimestre 2025 avec pour objectif de rassurer.

Après deux années particulièrement difficiles, marquées par la perte de 2 millions d’abonnés – dont 1,3 million rien qu’en 2024 – SFR entame l’année 2025 sur une note résolument plus optimiste. La filiale du groupe Altice, a décidé de devancer la publication officielle de ses résultats pour le 1er trimestre pour rassurer le marché et ses clients, en dévoilant de premiers chiffres encourageants.

Un net ralentissement des pertes sur le fixe

Selon les données partagées lors de la présentation annuelle des résultats 2024, SFR aurait perdu seulement 3 000 abonnés fixe au premier trimestre 2025, contre 74 000 à la même période l’année précédente et 44 000 au quatrième trimestre 2024. Cette tendance montre une amélioration significative, d’autant plus que la fibre progresse dans le mix, représentant désormais 83 % du parc fixe, soit 5,9 millions de clients.

Le graphique fourni par l’opérateur illustre bien cette dynamique : malgré une perte globale sur le fixe, les recrutements en fibre progressent avec +108 000 nouveaux abonnés sur ce segment au T1 2025.

Le mobile repasse au vert sur les forfaits post-payés

Mais c’est sur le segment mobile que la surprise est la plus notable. Après des trimestres de pertes consécutives, SFR annonce pour la première fois depuis longtemps un retour à la croissance sur les forfaits post-payés, avec +17 000 abonnés gagnés au T1 2025. Une performance à mettre en regard avec les -282 000 perdus un an plus tôt à la même période, et les -59 000 enregistrés au T4 2024.

Cette embellie semble donc confirmer les premiers effets d’un repositionnement stratégique annoncé en début d’année. Avec un parc de 14,8 millions d’abonnés mobiles post-payés, l’opérateur “au carré rouge” espère désormais stabiliser ses bases et renouer durablement avec la croissance. En livrant ces données dès maintenant, SFR veut envoyer un signal fort : la spirale négative est peut-être en train de s’inverser. Mais le chemin du redressement est encore long.

