Canal+ annonce le lancement prochain de nouvelles fonctionnalités et d’une “interface révolutionnaire” sur Android

Les abonnés Canal+ peuvent dès à présent s’inscrire à un bêta-test d’une toute nouvelle version Android de l’application Canal+ pleine de promesses.

Si vous êtes client Canal+ et que vous souhaitez contribuer à améliorer l’application disponible sur les smartphones et tablettes Android, un nouveau programme de test a été ouvert par la filiale de Vivendi. Les développeurs annoncent ainsi chercher des volontaires pour “essayer de nouvelles fonctionnalités et une interface révolutionnaire.”

En remplissant le formulaire disponible juste ici, vous pourrez ainsi avoir une chance d’être sélectionné pour découvrir ces nouveautés en avant-première. Canal+ recherche avant tout des utilisateurs de smartphones et tablettes Android tournant sous Android 9 minimum, curieux et “capables de fournir des retours constructifs et détaillés“. A noter, il vous faudra disposer d’un numéro de client Canal+ pour remplir le formulaire, ainsi que l’adresse email de connexion à myCanal.

