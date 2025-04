Droits TV : la LFP rompt avec DAZN, avenir trouble pour la diffusion de la Ligue 1

Le divorce est acté entre DAZN et la LFP, mais qui pourrait reprendre le championnat dès la fin de la saison.

La Ligue de football professionnel (LFP) a acté mardi la rupture de son contrat avec le diffuseur DAZN dès la fin de cette saison. Une décision immédiatement rejetée par la plateforme britannique, plongeant le football français dans une nouvelle crise aux contours judiciaires.

Le bras de fer entre la LFP et DAZN s’intensifie. Après des semaines de médiation entamées début mars, les discussions se sont soldées par un échec. Le Conseil d’administration de la Ligue, réuni mardi, a voté en faveur d’une rupture du contrat de diffusion, effectif depuis le début de la saison 2024-2025, malgré les contestations de DAZN.

Ce contrat, évalué à 400 millions d’euros par an pour la diffusion de huit matchs de Ligue 1 par journée jusqu’en 2029, prévoyait une possibilité de sortie anticipée à l’issue de la saison 2025-2026. La LFP a toutefois tenté de précipiter l’échéance en proposant une indemnisation financière. Selon des sources concordantes, cette offre comprenait un paiement de 140 millions d’euros pour clore la saison en cours, assorti d’une compensation entre 110 et 125 millions d’euros pour la suivante. DAZN a opposé une fin de non-recevoir, préférant contre-attaquer devant la justice. La plateforme réclame pas moins de 573 millions d’euros, dénonçant un « manquement contractuel » et une « tromperie sur la marchandise ».

Déjà fragilisé par un retard de paiement de 35 millions d’euros en début d’année – finalement réglé –, DAZN doit encore honorer deux échéances majeures : 30 avril et 30 juin, pour un total de 140 millions d’euros. La rupture annoncée par la LFP, bien que non reconnue par DAZN, pourrait entraîner une nouvelle bataille judiciaire. Dans son communiqué, la Ligue dit « prendre acte de l’échec de la médiation » et appelle son partenaire à « exécuter pleinement ses obligations ». De son côté, DAZN souligne un « manque de coopération » de plusieurs clubs, ainsi que les effets du piratage, qui auraient nui à la valorisation du produit « Ligue 1 ».

Au-delà du conflit juridique, c’est toute l’économie du football français qui vacille. Privés de visibilité sur leurs futures recettes télévisuelles, les clubs risquent de se retrouver dans une situation périlleuse, au moment même où les budgets pour la saison prochaine doivent être établis. Plus préoccupant encore : la diffusion même du championnat demeure incertaine. À ce jour, aucune solution de remplacement n’est en vue pour la saison 2025-2026. Le précédent Mediapro, dont l’échec avait ébranlé le paysage audiovisuel sportif français, et les relations tendues avec Canal+ laissent augurer des négociations particulièrement compliquées. Face à cette impasse, certains clubs militent pour la création d’une chaîne 100 % LFP. Une solution envisagée depuis plusieurs années, mais qui, selon les experts, ne générerait que des revenus modestes dans un premier temps.

Source : AFP

