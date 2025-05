Free Mobile dégringole comme Orange au 1er trimestre et peine à recruter de nouveaux abonnés

Le premier recruteur sur le mobile en 2024 commence mal l’année avec le gain de seulement 5000 nouveaux abonnés lors du 1er trimestre. Free se classe troisième sur la période juste devant Orange. SFR sort de la crise.

“Dans un marché extrêmement concurrentiel, Free maintient sa stratégie : combiner qualité de service, offres généreuses et engagement sur les tarifs”, l’opérateur de Xavier Niel publie ce 22 mai ses résultats comptant pour le 1er trimestre 2025. Après une baisse de régime importante fin 2024 et 50 000 nouveaux abonnés recrutés, Free Mobile affiche des recrutements positifs mais de plus en plus inquiétants. Sur les trois premiers mois, l’ex-trublion annonce avoir séduit seulement 5000 nouveaux abonnés mobile. Dans le détail, l’opérateur a gagné 48 000 abonnés 4G/5G et en a perdu 43 000 sur son forfait à 2€. En face, Orange a lui seulement enregistré 4000 ventes nettes et chute également après le gain de 118 000 lors du trimestre précédent. Bouygues Telecom prend les devants avec 63 000 nouveaux abonnés alors que SFR devrait annoncer prochainement un recrutement de 17 000 clients à en croire ses propres pré-annonces. La fuite massive d’un million abonnés qui a frappé l’opérateur au carré rouge en 2024 semble terminée, cette mauvaise passe ne profite donc plus à la concurrence.

Free Mobile compte aujourd’hui 15,52 millions d’abonnés dont 76,4% disposent d’un forfait Série Free ou mobile Free 350 Go (illimité abonnés Freebox). L’ARPU Mobile facturé aux abonnés s’élève à 12€/mois, en baisse de 1,4% en un an, en raison de l’effet dilutif des offres convergentes, pour lesquelles la remise ne s’applique qu’au tarif mobile. “La dynamique du marché mobile français est également restée modeste au premier trimestre 2025”, concède l’opérateur qui pourrait peut-être se consoler avec les revenus des services mobiles facturés aux abonnés, lesquels ont progressé de 1,4 % au premier trimestre 2025 pour atteindre 566 millions d’euros.

