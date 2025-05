Bouygues Telecom continue sur sa lancée et performe encore sur le fixe en ce début d’année

Bouygues Telecom enregistre un bon début d’année 2025 avec une croissance soutenue sur le fixe et le mobile

Bouygues Telecom publie aujourd’hui des résultats commerciaux solides pour le premier trimestre 2025, avec une dynamique favorable aussi bien sur le marché du fixe que du mobile. L’opérateur affirme notamment bénéficier du succès de ses offres récentes, B.iG et B&YOU Pure Fibre, lancées fin 2024. Après une fin d’année 2024 sur les chapeaux de roue, l’opérateur démarre 2025 toujours en forme, même si l’exploit de 111 000 nouveaux clients sur le fixe sur le fixe n’a pas été réitéré.

À fin mars 2025, le parc de clients fibre optique (FTTH) atteint 4,3 millions d’abonnés, avec 148 000 nouveaux clients recrutés au cours du trimestre, contre 134 000 un an plus tôt. La part des clients FTTH continue de progresser, représentant désormais 83 % du parc fixe, contre 75 % un an auparavant, l’opérateur ayant cessé de proposer des offres ADSL depuis le début de l’année 2025. Le nombre total d’abonnés Fixe s’élève à 5,2 millions, soit 69 000 nouveaux clients sur la même période (contre 38 000 au T1 2024), une performance résolument solide. L’opérateur enregistre par ailleurs une légère hausse de son revenu moyen par abonné (ARPU) Fixe, qui s’établit à 33,2 € par mois, en progression de 0,7 € sur un an.

Sur le segment mobile, Bouygues Telecom affiche 18,3 millions de clients forfaits (hors MtoM), après avoir gagné 63 000 nouveaux abonnés au cours du trimestre, contre seulement 17 000 un an auparavant. Les premiers résultats de l’offre B.iG (avantage proposé aux clients Bbox sur des forfaits mobiles) sont jugés positifs, tant en acquisition qu’en fidélisation, avec une amélioration observée sur le taux de résiliation (churn). Et financièrement, l’opérateur reste assez en forme : le chiffre d’affaires facturé aux clients progresse de 6 % sur un an pour atteindre 1,6 milliard d’euros, dont une croissance de 1 % hors La Poste Telecom, portée principalement par le segment Fixe. Au global, le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom progresse de 5 % par rapport au premier trimestre 2024, intégrant également une hausse de 2 % des revenus issus des ventes de terminaux, accessoires et prestations techniques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox