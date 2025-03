Free ne panique pas face à son coup de mou sur le marché fixe, mais continue de miser sur la Freebox Révolution

Malgré la perte de son leadership en matière de recrutement sur le fixe, la faute à un quatrième trimestre très faible, Free affiche une confiance assumée. L’opérateur préfère insister sur une croissance de long terme plutôt que sur une performance trimestrielle. Avec un marché arrivé à maturité et une concurrence féroce, Free devra cependant continuer à innover pour conserver son attractivité. Pour l’heure, sa Freebox Révolution, vieillissante, continue de lui donner satisfaction.

Lors de la conférence de presse d’Iliad, organisée ce 25 mars en marge de la publication des résultats annuels du groupe, les dirigeants de Free ont été interrogés sur la perte de vitesse de l’opérateur sur le marché du fixe depuis l’été dernier. En 2024 et malgré 6 premiers mois de haut vol, Free a perdu son leadership en matière de recrutement de nouveaux abonnés au profit de Bouygues Telecom. L’opérateur a en effet enregistré seulement 50 000 nouveaux clients au quatrième trimestre, contre 100 000 un an auparavant, alors que Bouygues a attiré 112 000 abonnés sur la même période. Même Orange, qui commence à retrouver la santé commercialement, affiche des recrutements supérieurs avec 10 000 nouveaux clients.

Interrogé sur ce ralentissement, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, relativise la situation :

“Quelque part, c’est une bonne nouvelle. Cela signifie que Free, mais aussi les autres opérateurs, ont fait leur job sur le marché des télécoms en France. J’insiste sur un point : l’équation télécoms en France est unique. Aujourd’hui, plus de 90 % des Français ont accès à la fibre Free. On constate une certaine maturité du marché, et dans ce contexte, nous continuons à croître de plus de 5 % par an. C’est aussi la raison pour laquelle nous nous tournons vers d’autres activités, comme le marché des entreprises et les infrastructures dédiées à l’IA. Nous restons leaders sur l’ensemble de l’année 2024 ( NDLR : box + mobile).”