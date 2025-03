Coup de tonnerre, les logos France 2, France 3, France 4 et France 5 disparaissent au profit d’un logo et d’une marque unique

La direction de France Télévisions l’annonce aujourd’hui, les logos seront remplacés par un simple france.tv sur nos écrans à partir du 6 juin.

L’arrivée sur nos écrans d’une “marque média unique” france.tv est prévue pour le 6 juin prochain, annonce aujourd’hui la présidente du groupe public France Télévisions, Delphine Ernotte-Cunci. Une “petite révolution” avec une idée pourtant assez simple : «sur France 2 et toutes les chaînes du groupe, vous verrez non plus un .2 en haut a droite mais vous verrez france.tv».

Clap de fin donc pour les logos des 4 chaînes à partir de cette date. La présidente explique que les chaînes resteront, mais seront rassemblées sous la marque france.tv. La date n’est pas choisie au hasard puisqu’il s’agit du moment où la numérotation TNT changera, intégrant notamment France 4 sur le canal 4, ce qui permettra un enchaînement logique des chaînes du groupe. «En regroupant les numéros, cela nous a libéré des numéros et nous a permis de faire plus vite la révolution de la marque», a affirmé Delphine Ernotte Cunci.

A noter cependant, FranceInfo, la marque ICI, la plateforme jeunesse Ookoo et Outre-mer La Première garderont leur propre marque.

Source : Le Figaro

