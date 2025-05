Ligue 1 : avec la fin du partenariat avec DAZN, des candidats en tout genre se font connaître, dont Mediawan (Xavier Niel)

Mediawan veut produire la future chaîne de la Ligue 1, la LFP examine toutes les options

Faute d’offres satisfaisantes sur un modèle classique de droits télévisés, la LFP Media, la branche commerciale de la Ligue, étudie la possibilité de créer sa propre chaîne, en s’appuyant sur des partenaires audiovisuels apportant leurs expertises respectives, en échange d’une part des revenus générés. Depuis deux semaines, elle sonde activement le marché. Parmi les nombreux candidats, Mediawan se fait remarquer auprès de la LFP, pour la production des contenus et un projet dense autour de la Ligue 1. Le groupe, cofondé par Pierre-Antoine Capton et soutenu par Xavier Niel, entend proposer une approche novatrice, allant au-delà de la simple retransmission des matchs.

« Il faut aller plus loin, avec la création d’une identité et de formats innovants. C’est notre savoir-faire », affirme Éric Hannezo, directeur de Mediawan Sport. Fort du lancement récent de son label dédié, le groupe ambitionne de raconter la Ligue 1 autrement, avec un storytelling ambitieux pour renforcer l’attractivité du championnat. En parallèle, la société 21 Production du groupe L’Équipe a également manifesté son intérêt pour produire les contenus de la chaîne.

Il faut dire qu’alors que le championnat s’est clôturé ce weekend, la saison prochaine ne manque pas d’attirer les convoitises, surtout que le modèle de diffusion est loin d’être encore fixé. Le diffuseur britannique DAZN, qui a rompu son contrat initialement prévu jusqu’en 2025 après une seule saison, ne veut pas quitter le projet sans contre-proposition. Il a déjà réglé 70 millions d’euros à la LFP et prévoit un second versement du même montant fin juin. DAZN propose d’investir 110 millions d’euros sur deux ans (production et marketing) et de reverser 100 % des recettes d’abonnement durant cette période. Pour les deux saisons suivantes, la plateforme souhaiterait percevoir une part des revenus et monnayer ses services. À défaut d’accord, elle devrait verser une indemnité de 100 millions d’euros, réduite à 85 M€ en raison de l’achat de son fichier clients. Maxime Saada, dirigeant de Canal+, discute régulièrement avec Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media. La chaîne cryptée propose de mettre à disposition son expertise en distribution et sa force marketing, mais refuse catégoriquement de verser un minimum garanti, contrairement à ce que recherche la Ligue.

À l’inverse de Canal+, Amazon se montre ouvert à verser un minimum garanti pour obtenir la distribution de la chaîne. Alex Green, directeur des sports chez Prime Video, a réitéré publiquement son intérêt. Il rappelle les résultats solides de son Pass Ligue 1 — plus d’un million d’abonnés — et vante l’efficacité de ses outils de distribution. Cependant, un retour d’Amazon dans le paysage de la Ligue 1 pourrait provoquer des tensions avec Canal+, qui menace de ne pas distribuer la future chaîne en cas d’accord avec le géant américain.

Source : L’Équipe

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox