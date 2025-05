Offerte en version pro aux abonnés Free Mobile, l’application d’IA Le Chat fait peau neuve avec des nouveautés

Le Chat Pro améliore drastiquement son interface utilisateur et propose plusieurs changements pour faciliter son utilisation sur iPhone.

Avis aux abonnés Free Mobile qui profitent des 12 mois offerts à Le Chat Pro inclus dans leur abonnement, l’application d’IA a eu droit à une mise à jour importante sur les iPhone. Lancée en février dernier par Mistral sur de nombreux supports dont les iPhone et les smartphones Android, le Chat a l’ambition de se mesurer à ChatGPT en tant qu’intelligence artificielle générative française. Une IA à laquelle tous les abonnés Free Mobile peuvent accéder, grâce aux 12 mois offerts dans leurs forfaits via un partenariat signé entre Mistral et l’opérateur. Il y a maintenant 4 jours, la version iOS de Le Chat a eu droit à une grande refonte avec la version 1.0.15. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience globale grâce à un design plus moderne, une meilleure ergonomie et de nouvelles fonctionnalités très attendues.

La zone de saisie des messages a été redessinée pour offrir davantage d’espace, avec une nouvelle fenêtre dédiée à l’envoi de pièces jointes (images, caméra), plus simple et personnalisée. Les boutons d’action comme « réécrire », « copier » ou « partager » un message sont désormais visibles en bas de chaque message, accessibles en un clic. Les options de téléchargement ou de partage des images suivent la même logique de simplicité.

D’autres modifications ont été apportées pour mieux gérer vos conversations avec l’IA : le bouton “Nouveau chat” est maintenant toujours visible en bas de l’écran, rendant sa création plus rapide. Vous avez également la possibilité d’épingler ou supprimer un chat depuis le menu du titre du chat, sans passer par la barre latérale. La barre latérale s’étend dorénavant sur toute la largeur de l’écran pour une lecture plus confortable. Une nouvelle option permet de supprimer tous les chats directement depuis les paramètres.

Le header de l’application a été repensé : les actions principales sont à présent regroupées dans un menu déroulant accessible via le titre. Une approche plus épurée qui améliore l’ergonomie sur mobile comme sur tablette. À cela s’ajoute des corrections bienvenues, notamment sur l’affichage des formules en LaTeX, la gestion des interruptions de requêtes, et la stabilité générale de l’application, pour une utilisation plus fluide au quotidien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox