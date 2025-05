Fibre optique : le gouvernement l’affirme, une aide financière sera mise en place pour le raccordement dès septembre

Les foyers dont le raccordement à la fibre est complexe pourront bientôt bénéficier d’une aide financière, sous certaines conditions, affirme le ministre de l’Industrie.

L’aide aura pris du retard, mais le gouvernement l’affirme, elle arrive. À partir de septembre 2025, un nouveau dispositif d’aide financière sera mis en place pour faciliter l’installation de la fibre optique chez les particuliers et les très petites entreprises confrontés à des problèmes de raccordement. Une avancée attendue de longue date par les élus, les opérateurs et de nombreux consommateurs.

L’initiative, annoncée par le ministre de l’Industrie et de l’Énergie Marc Ferracci lors du colloque de printemps de l’Avicca, vise à soutenir les foyers dont l’accès à la fibre est bloqué par des obstacles techniques situés sur leur propriété : fourreaux bouchés, regards enterrés, poteaux manquants, etc. Jusqu’ici, ces travaux étaient à la charge exclusive des particuliers, rendant la fibre inaccessible à certains, notamment dans les zones rurales ou en voie de fermeture du réseau cuivre.

À compter de septembre, lorsqu’un technicien constatera l’impossibilité de raccorder un logement à la fibre pour des raisons techniques privatives, il remettra un certificat de « raccordement complexe » à l’usager. Ce document permettra ensuite de se rendre sur une plateforme dédiée pour obtenir une contre-marque, précisant le montant de l’aide accordée. L’habitant pourra ensuite faire appel à l’entreprise de son choix pour réaliser les travaux. Le montant de l’aide sera directement déduit de la facture finale, sans que le particulier n’ait à avancer les frais.

Le dispositif sera soumis à conditions de ressources, mais le ministère a précisé que les plafonds seraient suffisamment larges pour toucher une majorité des foyers concernés. Dans un premier temps, seuls les habitants des zones où le réseau cuivre sera fermé d’ici janvier 2026 (lots 1, 2 et 3) seront éligibles. L’objectif : concentrer l’aide sur les cas les plus urgents, même si dans certains cas, il pourrait être très juste de réaliser les travaux avant l’extinction du réseau. Si l’expérimentation est concluante, elle pourrait être étendue à l’ensemble du territoire.

Dotée d’un budget initial de 16 millions d’euros, cette mesure vise à accompagner la transition numérique dans un contexte de fin du réseau cuivre. Malgré son arrivée tardive — de nombreux foyers ayant déjà financé seuls leurs travaux —, cette aide est saluée comme une avancée nécessaire pour garantir une égalité d’accès à la fibre, quel que soit le lieu de résidence. Reste à espérer que le processus sera simple, que les acteurs du secteur joueront le jeu, et que le dispositif sera maintenu et élargi au fil du temps.

Source : UFC-Que Choisir

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox