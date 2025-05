Abonnés Freebox Pop, Ultra et Delta : Pluto TV lance une nouvelle chaîne thématique gratuite

Tous les métiers autour du crime désormais regroupés dans une nouvelle chaîne sur Pluto TV.

Une nouvelle chaîne est lancée par la plateforme de streaming gratuite financée par la publicité. Après avoir proposé une chaîne dédiée à Flashpoint récemment et une autre diffusant l’émission “Pêche à Haut risque”, Pluto TV dévoile une nouvelle chaîne spéciale portant sa marque.

Vous pouvez ainsi découvrir gratuitement “Investigation by Pluto TV”, qui va regrouper de nombreux métiers autour du crime, allant de l’ambulance pour prendre soin des victimes au policer, en passant par le médecin légiste et le juge. La chaîne entend ainsi proposer “les coulisses des petites et plus grandes affaires criminelles“. Contrairement à certaines chaînes proposées sur la plateforme et dédiées à une seule émission, cette dernière entend proposer une large gamme de programmes autour de cette thématique.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox