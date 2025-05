Abonnés Freebox Pop, Ultra et Delta : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV, de l’aventure en perspective

Le service AVOD Pluto TV lance un nouveau flux diffusant uniquement l’émission Pêche à haut risque.

La plateforme de streaming financée par la publicité recommence à étoffer son catalogue. Après le lancement d’un nouveau flux dédié à l’UFC en mars et de “Pluto TV Comédies Cultes” ainsi que d’une chaîne dédiée à Flashpoint plus récemment, c’est au tour d’une chaîne consacrée à une émission de télé-réalité bien particulière de faire son apparition : Pêche à haut risque “Des équipes de pêcheurs aguerris affrontent les éléments — et se défient entre eux — pour attraper le plus gros thon rouge dans cette série de téléréalité captivante.“, annonce la plateforme.

“Pêche à haut risque” est une série documentaire captivante qui plonge les téléspectateurs dans l’univers impitoyable de la pêche au thon rouge au large de Gloucester, dans le Massachusetts. Diffusée sur National Geographic, cette émission suit les aventures de plusieurs équipages de pêcheurs professionnels, chacun luttant pour capturer ce poisson prisé, dont la valeur peut atteindre jusqu’à 20 000 dollars l’unité.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android, comme la Freebox Pop et mini 4K, ou encore l’Apple TV.

