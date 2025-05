La création d’une BBC à la française doit revenir sur le devant de la scène en juin pour Rachida Dati

Le projet finira-t-il par passer ? La ministre de la Culture affirme qu’elle n’entend pas renoncer.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a réaffirmé ce mercredi sa volonté de faire adopter la réforme de l’audiovisuel public. Invitée sur France Inter, elle a annoncé que le projet de loi reviendra devant le Parlement en juin, insistant sur la détermination intacte du président de la République et du Premier ministre. « Je suis déterminée sur cette réforme et je n’y renoncerai sûrement pas », a-t-elle déclaré.

L’objectif de cette réforme est, selon la ministre, de renforcer le service public audiovisuel face aux groupes privés et aux plateformes numériques, en réunissant ses principales entités – France Télévisions, Radio France et l’INA – sous une même structure : France Médias. Cette holding disposerait d’une présidence et d’un conseil d’administration uniques, afin d’assurer une gouvernance unifiée et de renforcer les investissements face à la concurrence des plateformes.

Rachida Dati a par ailleurs critiqué un service public qui, selon elle, ne répond plus aux attentes des jeunes et des classes populaires. « Cela devient un club pour les CSP+ et les publics plus âgés », a-t-elle regretté. Le texte, déjà adopté en première lecture par le Sénat en 2023, avait été mis en pause en avril, notamment à la suite d’un incident entre la ministre et une fonctionnaire de l’Assemblée nationale. Malgré les critiques, notamment de la part des syndicats qui redoutent une remise en cause du rôle de l’audiovisuel public, Rachida Dati affirme que la réforme « commence à faire consensus ».

Elle a aussi dénoncé les caricatures qui assimilent ce projet à une réforme d’extrême droite, visant en particulier Sibyle Veil, présidente de Radio France, qu’elle accuse d’entretenir cette image. Initialement, le projet prévoyait une fusion complète des sociétés de l’audiovisuel public, inspirée du modèle de la BBC britannique. Ce plan avait été interrompu à l’été dernier en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale. Depuis son arrivée rue de Valois début 2024, Rachida Dati a relancé ce chantier qu’elle entend désormais mener à terme.

Source : France Info

