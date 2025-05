Free fait le point sur la couverture de ses réseaux fixe et mobile

Près de 95% de la population française est aujourd’hui couverte par la 5G de Free Mobile. La fibre continue de progresser.

À l’occasion de la présentation de ses résultats pour le 1er trimestre 2025, Free a partagé une mise à jour sur le déploiement de ses réseaux en France métropolitaine. Au 31 mars 2025, la couverture 4G de l’opérateur atteignait 99,7 % de la population. Concernant la 5G, près de 95 % de la population étaient couverts, dont 56 % via les fréquences 3,5 GHz, apportant plus de débit et permettant de bénéficier de la 5G Stand-Alone (SA ou 5G+). L’opérateur disposait, au 1er mars 2025, de 9 091 sites techniquement opérationnels sur cette bande, pour un total de 21 253 sites 5G et 29 042 sites 4G.

Sur le volet fixe, Free annonce avoir franchi un nouveau cap avec 38,8 millions de foyers éligibles à la fibre sur un total de 40,6 millions, confirmant la progression continue de son réseau FTTH à l’échelle nationale. Plus de 7 millions de foyers sont éligibles dans les Zones Très Denses, soit les 108 communes les plus peuplées de France. L’opérateur comptabilise ainsi plus de 31 000 communes couvertes à travers la France métropolitaine. Sur ce segment, l’opérateur compte 6,29 millions d’abonnés avec un taux record d’adoption de 83,2%.

