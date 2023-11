5G : Free considère déployer assez la bande 3,5 GHz

De plus en plus en retard sur la concurrence en matière de déploiement de la bande coeur de la 5G, Free Mobile considère déployer cette fréquence dans les zones où c’est nécessaire.

Leader incontesté sur le nombre de sites 5G équipés loin devant la concurrence grâce au déploiement accru de la bande 700 MHz, Free Mobile avance en revanche à petit pas sur la bande 3,5 GHz chèrement acquise lors d’enchères il y a 3 ans. Depuis plus d’un an, les chiffres parlent d’eux-mêmes, l’opérateur déploie moins que la concurrence cette fréquence reine laquelle a la particularité d’apporter plus de débit.

Selon les nouvelles données de l’ANFR, Orange comptabilisait au 1er novembre pas moins de 8093 sites 3.5 GHz actifs, contre 5294 pour Free Mobile, tandis que SFR et Bouygues étaient au coude à coude avec respectivement 7158 et 7038 sites opérant sur cette bande. Si l’écart se creuse mois après mois entre l’opérateur de Xavier Niel et ses rivaux, cela ne l’inquiète pas outre mesure. “Sur la 3.5 GHz, “on considère déployer assez assez de sites dans les zones où on en a besoin”, nous a confié fin septembre le nouveau directeur général de Free, Nicolas Thomas. Selon l’opérateur, ce déploiement est long et compliqué puisqu’il requiert beaucoup de travaux notamment en matière d’installation des équipements sur les sites.

La stratégie de Free Mobile est de concentrer la bande 3,5 GHz dans les zones denses où il y a des engorgements sur les réseaux, mais aussi là où il constate une surcapacité 4G en zone rurale. L’opérateur l’assure, il respectera tous les engagements pris lors de l’attribution de cette fréquence. Il ne s’agit donc pas pour lui de se lancer dans la course à celui qui comptera le plus de sites équipés.

Aujourd’hui, Free Mobile propsose sa 5G à 92% de la population française, c’est la meilleure couverture affichée parmi les quatre opérateurs nationaux. L’opérateur compote au total 18143 sites actifs , contre 11 723 chez Bouygues Telecom, 10 463 chez SFR et 8166 supports pour Orange. L’utilisation massive de la bande basse 700 MHz lui permet une meilleure portée tout en apportant moins de débit que la bande 2100 MHz par exemple déployées par SFR et Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox