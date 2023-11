Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une avalanche de programmes cultes concentrés en une nouvelle chaîne française innovante

Le service de streaming s’allie avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) pour créer une chaîne dédiée aux années 70 qui propose un vrai voyage dans le temps.

Si les 70’s vous manquent, vous pourrez vous replonger dans la TV de cette décennie avec INA 70, lancée aujourd’hui sur Pluto TV. C’est en tout cas la promesse derrière ce partenariat entre l’Institut et la plateforme de SVOD.

Cette nouvelle chaîne entend permettre de (re-)devenir un téléspectateur des années 1970 avec les programmes les plus cultes de la décennie, diffusés aux heures de programmation de l’époque, comme il y a 50 ans. Il s’agit d’une expérience inédite, qui doit ainsi regrouper de nombreux programmes ayant fait la renommée de la TV de l’époque.

Les Jeux de 20H, Au Théâtre ce soir, Aujourd’hui Madame, Messieurs les jurés, L’École des fans, Apostrophes, Les Borgia ou le sang doré, Les Enquêtes du Commissaire Maigret ou encore Numéro un , produit par le célèbre couple Maritie et Gilbert Carpentier… Sur INA 70, les meilleures émissions de la décennie, avec Jacqueline Maillan, Jacques Dutronc, Joe Dassin, France Gall, ou encore Carlos, seront accessibles à tous.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment.

Disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K, Pluto TV a récemment signé un partenariat avec Bouygues Telecom pour une distribution directe sur les Bbox Miami, 4K et 4K HDR. Les abonnés peuvent accéder à près de 130 chaînes éditorialisées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox