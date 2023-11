Après Free et SFR, Bouygues Telecom propose désormais la fibre et l’ADSL au même prix

Bouygues Telecom revoit sa gamme de prix autour de ses offres fixes avec de fortes hausses. Pour la première fois de son existence, l’opérateur en profite pour proposer désormais l’ADSL et la fibre au même prix.

En 2023, Free n’est plus le seul à opter pour le modèle commercial “tout au même prix” sur ses offres fixes. Après SFR en février, c’est aujourd’hui le tour de Bouygues Telecom de lui emboîter le pas mais pas à n’importe quel prix.

Si SFR a décidé de couper la part en deux en augmentant le prix des offres ADSL tout en baissant le prix de ses box fibre pour aboutir à un tarif commun, Bouygues Telecom se montre plus excessif en appliquant une forte hausse sur le prix de ses box en ADSL, parfois de 11€/mois, tout en augmentant également le prix ses offres fibre. C’est encore une fois une occasion en or pour l’opérateur de faire grimper ses tarifs dans un contexte inflationniste. Depuis le début de l’année, les hausses se succèdent et ce n’est pas fini. Comme Orange et SFR, Bouygues Telecom a également changé de politique commerciale cette semaine en réduisant par ailleurs de moitié la période de promotion sur ses offres internet, soit de 12 à 6 mois.

Aujourd’hui, seul Orange ne propose pas l’ADSL au prix de la fibre, le différentiel s’élève aujourd’hui d’environ 4 euros dans ses offres. C’est pourtant cette stratégie tarifaire qui incite les foyers français à adopter la fibre. De son côté, Free a toujours suivi ce modèle. Interrogé en 2020 par Les Echos sur ce choix , Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad a expliqué que fibre est “un investissement rentable car il nous libère de la location de la boucle locale et permet de détenir nos infrastructures de bout en bout”. Mais pas seulement puisque les abonnés à la fibre de Free sont plus gourmands en services à valeur ajoutée que ceux disposant d’un abonnement ADSL, les foyers éligibles à une offre FTTH de l’opérateur “vont souscrire de préférence à la Freebox Delta par exemple, notre box haut de gamme. Donc nous avons un revenu par abonné plus élevé sur la fibre que sur l’ADSL, alors même que les offres d’abonnement sont les mêmes.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox