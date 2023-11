Free offre un lifting à son site internet avec une nouvelle page d’accueil

Une seconde jeunesse pour le portail Free, l’opérateur réorganise la présentation de ses infos mais aussi de l’actualité en général.

Un vrai lifting, plus sobre sans aucune extravagance. Sur son portail, Free a décidé de mettre l’accent sur l’homogénéité et l’information au détriment du marketing. Exit le carousel en haut de page exhibant ses offres mobile et Freebox les plus sexy, la nouvelle page d’accueil du site internet de l’opérateur va désormais à l’essentiel. On retrouve toujours la catégorie “Infos Free” laquelle permet d’accéder aux nouveautés, astuces et bons plans de l’opérateur, seul le design et la lisibilité changent par rapport à l’ancienne version.

Les autres catégories comme les actualités à la Une, ou encore les rubriques Sport, Lifestyle, et Tech sont également toujours de la partie mais leur arborescence a été revue pour éviter aux utilisateurs de trop scroller. Des sous-rubriques ont également été ajoutées. Une nouveauté fait également son apparition, à savoir le “fil d’infos Sport” qui permet de connaître en temps réel les dernières news en la matière.

Les autres pages du site internet de Free restent par ailleurs identiques, comme celles dédiées aux Freebox et aux forfaits Free Mobile. L’accès aux deux espaces abonné est également inchangé.

Le nouveau portail Free

L’ancienne version

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox