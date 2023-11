Bouygues Telecom augmente le prix de ses Bbox et réduit de moitié la période de promotion

Après avoir fait basculer son offre d’entrée de gamme sur le modèle de ses concurrents Orange et SFR, Bouygues Telecom applique désormais une période de promotion de 6 mois au reste de ses offres fixe, tout en augmentant le prix de base.

Les derniers résultats publiés par l’opérateur ont prouvé qu’il pouvait continuer à performer commercialement même en augmentant les prix, alors pourquoi ne pas continuer à augmenter ses revenus ? Bouygues Telecom a ainsi revu hier sa grille tarifaire en augmentant ses tarifs Bbox de 1 à 2€, tout en passant la période de promotion à 6 mois.

Ainsi, les Bbox Fit et Must en fibre coûtent 1€ de plus par mois une fois la période promotionnelle passée et l’augmentation est de deux euros pour la Bbox Ultym. Les trois box sont proposées avec un engagement d’un an et il est également à noter que les tarifs ADSL et Fibre ont été uniformisés, comme l’a repéré Tiino. Le prix d’une Bbox Ultym en ADSL proposée auparavant à 41.99€/mois, subit ainsi une augmentation de 11€.

A cette augmentation directe s’ajoute une hausse plus discrète grâce à la réduction de la période de promotion. Orange et SFR ont été les premiers à l’appliquer, Bouygues Telecom a suivi progressivement le mouvement en proposant des promotions de 6 mois d’abord sur ses forfaits mobiles puis sur la Bbox Fit, avant d’appliquer la même stratégie sur le reste de ses offres box. La différence n’est pas moindre, puisque la première année, les nouveaux abonnés paieront 96€ de plus sur la Bbox Must et 120€ de plus sur la Bbox Ultym que si la promotion était de 12 mois. Pour l’heure, seul Free a conservé la période promotionnelle d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox