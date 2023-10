Bouygues Telecom augmente fortement le prix de sa Bbox la moins chère pour les nouveaux abonnés

L’offre Bbox Fit ne propose dorénavant un tarif promotionnel que durant les 6 premiers mois d’abonnement, avec un engagement d’un an.

Bouygues Telecom adopte progressivement les pratiques d’Orange et SFR en réduisant la durée du tarif promotionnel de ses offres. S’il l’a déjà fait sur ses forfaits mobiles avec engagement, il applique désormais la même politique à son offre Bbox Fit.

Le tarif en lui-même n’a pas changé, mais la période promotionnelle a été réduite à six mois, tant pour une souscription en ADSL qu’en fibre optique. Ainsi, les nouveaux abonnés à l’offre la moins onéreuse de l’opérateur paieront 18.99€/mois pendant six mois puis 31.99€/mois pour une offre fibre, ou 27.99€/mois en ADSL.

Une assez grande différence est à noter sur les dépenses réalisées la première année, puisque l’offre est toujours proposée avec un engagement d’un an. Les nouveaux abonnés ADSL débourseront ainsi 54€ de plus, contre 78€ pour la version fibre optique. L’offre en elle-même reste identique, proposant 400 Mb/s de débit en upload et en download et le WiFi 5. Le reste des offres Bbox n’est pour l’instant pas concerné par cette nouvelle politique tarifaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox