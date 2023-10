Free Mobile lance une nouvelle fonctionnalité pour ses abonnés afin de leur éviter de mauvaises surprises

Les abonnés au forfait 2€ et 19,99€ de Free Mobile peuvent désormais connaître en un clic les tarifs des appels, SMS, MMS et de la data depuis l’étranger.

“Vous partez en voyage à l’étranger ? Consultez en quelques clics les tarifs de vos communications avec le Forfait Free ou le forfait 2€”, Free Mobile déploie aujourd’hui un nouvel outil sur son site internet simple d’utilisation afin de savoir exactement les tarifs des appels/SMS/MMS/Data depuis l’étranger, quelque soit la destination. Il fallait auparavant se rendre dans la brochure tarifaire et s’armer d’une loupe pour trouver l’information recherchée.

Dans le détail, cette nouvelle fonctionnalité permet de choisir son forfait, soit 5G à 19,99€ ou 2€, et de saisir la destination de son choix. S’affichera alors le prix du Mo, du SMS et MMS envoyé et reçu. Mais aussi des appels fixes et mobiles. Si certaines communications sont incluses comme la data ou les appels, l’outil l’indiquera en gras. Pour connaître les tarifs avec la Série Free, il faudra en revanche consulter la “Fiche d’information et Tarifs” disponible dans l’espace abonné.

Dans cette nouvelle page disponible dans la rubrique “Communications internationales” en bas de la page d’accueil du site de Free Mobile, l’opérateur prodigue également quelques conseils pratiques à ses abonnés qui partent en voyage. Si vous par exemple d’un Forfait 2€, l’opérateur indique qu’il est nécessaire d’activer l’option Voyage depuis l’espace abonné pour recevoir ou émettre des communications depuis l’étranger. “Toutefois nous vous recommandons de désactiver le Service de données pour éviter un hors-forfait”, précise-t-il. Par ailleurs, l’ex-trublion conseille à tous ses abonnés de privilégier le plus souvent possible la connexion Wi-Fi pour naviguer sur internet lors de leur voyage et de passer leurs appels et envoyer des messages via les messageries instantanées (WhatsApp, Messenger…).

