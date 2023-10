Orange, Free, SFR et Bouygues devraient sauf cataclysme diffuser France 2 et France 3 en 4K

France Télévisions s’ouvre aux distributeurs pour la diffusion de France 2 et France 3 en 4K l’année prochaine.

A l’occasion des Jeux olympiques de Paris en 2024, France Télévisions proposera une diffusion en 4K (UHD) des chaînes France 2 et France 3 sur la TNT. L’émetteur de Paris et ceux aux alentours seront ainsi allumés à la fin de l’année, puis suivront les grandes villes. Une couverture totale est prévue en juin prochain.

Mais à l’heure où plus de 64% des Français privilégient la TV par Internet (IPTV) via leur box plutôt que la TV classique, le groupe audiovisuel public prévoit de proposer ce format UHD au plus grand nombre à travers une diffusion plus large: “Les distributeurs vont nous reprendre. Nous avons des discussions très avancées avec Fransat et nous le serons vraisemblablement par Canalsat, ainsi que par les fournisseurs d’accès à internet Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR”, a fait savoir dans une nouvelle interview accordée à Smart Integration Mag, Jacques Donat-Bouillud, directeur du développement des réseaux de diffusion et de la distribution de France Télévisions.

Techniquement, les deux chaînes seront diffusées en 3 840 x 2160 et HDR 10. Deux versions audio E-AC3 et AC4 sont prévues “car tous les téléviseurs ne sont pas compatibles avec la dernière norme” a-t-il précisé. Mais seule France 2 poursuivra dans un premier temps sa diffusion en 4K après les JO.

