L’ensemble des chaînes de la TNT passera à la 4K en 2029 selon France Télévisions

France Télévisions diffusera les JO de Paris en 4K sur la TNT mais seule France 2 continuera sa diffusion en UHD après l’événement. La bascule de l’ensemble des chaînes est quant à elle prévue en 2029.

C’était pourtant l’un des grands objectifs de l’ex-CSA, moderniser la télévision hertzienne en dotant tous les Français de la TNT en Ultra Haute Définition d’ici les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais c’était sans compter le changement de fusil d’épaule du gouvernement en 2019. L’Etat avait décidé de reporter cette échéance afin de ne pas impacter le budget des ménages qui doivent s’équiper. Il faut dire aussi que le manque de spectre fait entrave.

L’horizon 2029 est désormais fixé pour l’ensemble des chaînes de la TNT : “Il n’y a malheureusement pas suffisamment de fréquences pour faire un réseau UHD comme on en connaît aujourd’hui en HD. Le passage à 95 % de couverture de la population ne pourra se faire que lors de la bascule de l’ensemble des chaînes HD vers la UHD en 2029”, a révélé dans une interview accordée à Smart Integration Mag, Jacques Donat-Bouillud, directeur du développement des réseaux de diffusion et de la distribution de France Télévisions.

En mai 2023, le gouvernement a toutefois demandé à l’Arcom d’accorder à France Télévisions le droit de diffuser France 2 et France 3 en ultra-haute définition après des tests récurrents menés via une chaîne événement en 4K pour Roland Garros.

Aujourd’hui, le calendrier de déploiement se précise un peu plus. “Nous avons un pré-planning qui évolue tous les jours. Nous souhaitons allumer Paris et les émetteurs qui gravitent autour, Sannois et Villebon-sur-Yvette, avant la fin de l’année vers la mi-décembre. Puis, nous allumerons les grandes villes pour terminer la couverture de 70 % de la population pour la fin juin”, a précisé, Jacques Donat-Bouillud. En revanche, seule France 2 poursuivra une diffusion en 4K à l’issue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La fonctionnalité “HD simulcast descriptor” sera mis en place et permettra sur cette chaîne uniquement de basculer automatiquement de la version HD à l’UHD. France 3 n’est pas concernée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox