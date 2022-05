TNT : une chaîne événement en 4K fait son retour

A l’occasion de Roland Garros, France·tv sport 4K UHD revient sur la TNT et Fransat. La chaîne n’est plus disponible sur les Bbox.

A trois jours du début du premier tout de Roland Garros, France Télévisions et Prime Video se préparent à retransmettre l’une des compétitions sportives préférées des Français. Toutes les rencontres seront diffusées par le groupe audiovisuel public hormis les dix sessions de soirées et des matches sur le court Simonne-Mathieu dont Amazon a les droits.

S’agissant de la diffusion en ultra haute définition, la chaîne france·tv sport 4K UHD diffusera les matchs sur le court Philippe-Chatrier durant la quinzaine et ce sans sans commentaire lors de la première semaine. La chaîne est disponible sur la TNT à Paris, Toulouse et Nantes ainsi que sur le bouquet de télévision par satellite Fransat. Cette année, ce canal ne semble pas disponible sur les box de Bouygues Telecom comme ce fût le cas l’année dernière, l’opérateur était alors le partenaire FAI de France Télévisions. Côté replay, les principaux matches seront accessibles sur le site France TV Sport.

Lors de l’édition 2021, France Télévisions a rendu possible la diffusion en 4K grâce aux 19 caméras Ultra Haute Définition du dispositif de la Fédération Française de Tennis. Pour les plus techniques des téléspectateurs, France Télévisions a expliqué l’année dernière comment fonctionne cette retransmission : “Les flux UHD du court Philippe-Chatrier acheminés au nodal FTV sont décodés par BBright, Harmonic et ATEME puis mis à disposition dans un environnement ST 2110. Au sein de celui-ci, un traitement « upmix » Linear Acoustic propose une version audio immersive à partir du 5.1 natif. La sortie 5.1.4 accompagnée des commentaires Français devient la source de l’encodage audio en Dolby Atmos avec du Dolby AC-4, opéré par ATEME et Dolby. Les métadonnées S-ADM générées en temps réel dans le nodal renseignent l’encodeur sur les différentes présentations audio existantes sur l’événement (objets commentaires Français, ambiance seule). En bout de chaine, ATEME encode une contribution définitive à 120Mbps en s’abonnant à l’environnement 2110, laquelle est réceptionnée par Cognacq-Jay Image puis fournie à la régie de diffusion pour assurer la continuité d’antenne. Cette diffusion inclut l’habillage, la gestion des directs et des rediffusions, ainsi que la mise à disposition des flux au format requis par les différents repreneurs”.

Source : PDS TV News