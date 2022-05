Free envoie un mail à ses abonnés Freebox pour leur annoncer une exclusivité sur Amazon Prime

Avis aux abonnés Freebox, les sessions de soirée de Roland Garros arrivent la semaine prochaine en exclusivité sur Prime Video.

A l’heure où les joueurs commencent à fouler la terre battue des courts de Roland Garros, Free envoie un courriel à ses abonnés Freebox pour les informer qu’une partie du tournoi est accessible gratuitement directement sur Prime Video, à condition d’être abonné.

Dans le détail, la plateforme SVoD d’Amazon détient les droits exclusifs de l’intégralité des matchs des 10 sessions de soirée qui débutent le 23 mai à 21h00 à partir du premier lundi du tableau principal, ainsi que tous les matchs du court Simonne-Mathieu qui débutent le 22 mai 2022 et les droits exclusifs partagés pour la retransmission des demi-finales et des finales simples et doubles Messieurs et simples et doubles Dames, ainsi que pour la finale double mixte. Les matches seront également disponibles en replay dans les 15 minutes suivant la fin de la rencontre sur la page dédiée au tournoi. Vous pourrez également y retrouver les meilleurs moments.

C’est aussi l’occasion pour Free de rappeler à ses abonnés Freebox Révolution qu’Amazon Prime leur est offert pendant 6 mois. Pour les abonnés Freebox Delta, l’abonnement est inclus. Pour les clients Pop et mini 4K, Prime Video est accessible à 5,99€/mois, le premier mois est offert.