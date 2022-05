Bouygues Telecom lance une nouvelle offre box avec un vidéoprojecteur à prix cassé

Après avoir lancé son offre Bbox Smart TV en 2020, l’opérateur propose désormais le vidéoprojecteur “The Freestyle” avec ses offres Must et Ultym.

Une alternative pour ceux ne voulant pas un téléviseur mais un écran changeant de taille selon vos envies. Comme SFR l’a fait en février dernier, Bouygues Telecom propose désormais une offre box combinée avec “The Freestyle” de Samsung. Les abonnés optant pour cette offre “Bbox Smart TV avec The Freestyle” peuvent ainsi acheter le vidéoprojecteur de Samsung pour 399€, contre 999€ pour le prix original de l’appareil. Il est possible de le payer en trois fois sans frais (3x 133€) via une solution proposée par Oney.

Cet appareil est proposé au sein de deux offres : Must (milieu de gamme) et Ultym (haut de gamme) chez l’opérateur qui, si elles ont le même nom que les offres classiques présentent deux différences notable. Tout d’abord, ces deux offres sont disponibles uniquement avec un engagement de deux ans mais surtout, il n’y a pas de tarif préférentiel la première année et l’offre est directement commercialisée à son prix final.



L’offre “Must” est ainsi proposée à 40.99€/mois, pour 1Gb/s en download en fibre et 180 chaînes TV. Pour ceux désirant le haut de gamme et le nouveau server WiFi 6E, ils pourront choisir Ultym et ses 2Gb/s en download pour 49.99€/mois. Ainsi, si à l’achat de l’appareil vous réalisez une économie de 600€, il faut cependant prendre en compte que vous paierez votre abonnement plus cher pendant un an, soit 216€ supplémentaires pour la Bbox Must et 240€ pour la Bbox Ultym. De même l’opérateur propose actuellement deux mois offerts sur ses offres classiques, ici il n’en est pas question. Si vous avez l’intention de changer d’opérateur pour une longue durée et que vous voulez vous procurer The Freestyle, il peut donc effectivement s’agir d’une assez bonne affaire d’un point de vue financier.

Quid du projecteur en lui même ? Plutôt compact et léger (115.8mm et 93mm pour 800 grammes), l’appareil se veut connectable à à peu près tout, y compris des consoles de jeux et une box d’opérateur, voire même un smartphone via la duplication d’écran. Il sera également possible de le connecter à un PC via le WiFi, auxquelles s’ajouteront les solutions de port mini HDMI et USB-C. Freestyle embarque également un micro pour être commandé à la voix via l’assistant vocal de Samsung Bixby. Dans l’idée de proposer un appareil adapté à de nombreuses situations, il est monté sur un support permettant de le tourner à 180 degrés, permettant ainsi par exemple de projeter un film au plafond, pour une soirée cinéma au lit. A noter cependant, seule la définition Full HD est possible, avec tout de même la technologie HDR10 et la possibilité d’afficher une image allant de allant de 30 à 100 pouces, moyennant un recul de 2,7 mètres. Le projecteur propose jusqu’à 230 lumens maximum, un contraste de 300:1 et une durée de vie estimée à 20 000 heures.