SFR lance une offre box avec un tout nouveau vidéoprojecteur à tarif réduit, une bonne affaire ?

Après les Smart TV, SFR propose désormais à ses nouveaux abonnés de s’équiper du dernier vidéoprojecteur Samsung avec leur box.

Les terminaux Samsung et les box SFR, une belle histoire qui continue. L’opérateur lance aujourd’hui une nouvelle formule de vente de vidéoprojecteur avec ses offres fibre, avec un tarif préférentiel à l’achat. Si les offres ne changent pas dans leur contenu, elles changent cependant en terme de prix mais proposent donc d’acheter Samsung Freestyle, lancé aujourd’hui sur le marché.

Plutôt compact et léger (115.8mm et 93mm pour 800 grammes), l’appareil se veut connectable à à peu près tout, y compris des consoles de jeux et une box d’opérateur, voire même un smartphone via la duplication d’écran. Il sera également possible de le connecter à un PC via le WiFi, auxquelles s’ajouteront les solutions de port mini HDMI et USB-C. Freestyle embarque également un micro pour être commandé à la voix via l’assistant vocal de Samsung Bixby. Dans l’idée de proposer un appareil adapté à de nombreuses situations, il est monté sur un support permettant de le tourner à 180 degrés, permettant ainsi par exemple de projeter un film au plafond, pour une soirée cinéma au lit. A noter cependant, seule la définition Full HD est possible, avec tout de même la technologie HDR10 et la possibilité d’afficher une image allant de allant de 30 à 100 pouces, moyennant un recul de 2,7 mètres. Le projecteur propose jusqu’à 230 lumens maximum, un contraste de 300:1 et une durée de vie estimée à 20 000 heures.

Quid du prix ? Si l’appareil est effectivement vendu 999€ par Samsung, les abonnés SFR peuvent ainsi l’acheter au comptant ou le payer en plusieurs fois moyennant une première mensualité plus ou moins élevé. A noter cependant : les offres proposées par l’opérateur affichent également une hausse significative de leur tarif : 10€ supplémentaires par mois, en plus du prix du vidéo projecteur. Pour s’y retrouver : voici les offres, leur tarif et le prix du vidéoprojecteur dans un tableau récapitulatif.

Abonnement Prix du vidéo projecteur SFR Fibre – Box 7 28€/mois la première année puis 48€/mois avec un engagement 24 mois WiFi 5, débit jusqu’à 500 Mb/s, Image 4K En 24 fois : 479€ à la commande puis 8€/mois Au comptant : 671€ SFR Fibre – Box 8 38€/mois la première année puis 55€/mois avec un engagement 24 mois WiFi 6, débit jusqu’à 1Gb/s, 4K HDR Dolby Vision et Assistant vocal Alexa En 24 fois : 429€ à la commande puis 8€/mois Au comptant : 621€ SFR Fibre Power – Box 7 34€/mois pendant un an puis 53€/mois avec un engagement de 24 mois WiFi 5, jusqu’à 1 Gb/s et image 4K En 24 fois : 429€ à la commande puis 8€/mois Au comptant 621€ SFR Fibre Power – Box 8 44€/mois pendant un an puis 60€/mois avec un engagement de 24 mois WiFi 6, débit jusqu’à 8Gb/s (Box 8X) ou 2Gb/s partagés (Box 8), 4K HDR Dolby Vision et Assistant vocal Alexa En 24 fois : 399€ à la commande puis 8€/mois Au comptant : 591€

Si le projecteur peut être de bonne qualité, la promesse affichée d’un tarif réduit pour son achat est ainsi assez contrebalancée par une hausse de l’abonnement de SFR dans le cadre de ce groupement d’appareils. Si au total, en ajoutant les 240€ supplémentaires payés sur les 24 mois d’engagement, le videoprojecteur reste moins cher que son prix actuel, l’économie s’amenuisera chaque mois.