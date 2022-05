Free renforce sa couverture mobile à Roland Garros

Alors que le tournoi iconique de tennis démarre, Free dévoile les installations permettant aux spectateurs de rester connectés tout en observant la compétition.

Pas de zone blanche sur la terre battue. Le tournoi de Roland Garros a commencé et si la plupart se posent la question des vainqueurs de cette année, les opérateurs doivent pour leur part s’assurer que les spectateurs puissent accéder au réseau mobile sans problème. Free Mobile a dévoilé l’installation mise en place pour renforcer sa couverture et permettre aux 600 000 spectateurs attendus entre le 16 mai et le 5 juin d’utiliser leur smartphone sans problème.

Un nouveau site a donc été mis en place par l’opérateur de Xavier Niel , construit en un mois et embarquant la fameuse technologie RRH 4×4 Mimo permettant l’agrégation de multiples fréquences pour augmenter les débits, sous conditions d’avoir un smartphone supportant ces diverses fréquences. Deux secteurs sont installés dont une antenne multi-technologies donc compatible avec l’ensemble des réseaux mobiles et une autre installation 3G/4G à laquelle a été greffée une antenne 5G.