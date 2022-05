De nombreux abonnés Freebox retrouvent enfin un débit WiFi non bridé

Depuis le 11 avril et la mise à jour 4.5.5.1 du serveur des Freebox, de nombreux abonnés ont constaté une perte de débit WiFi, lequel a été parfois divisé par deux ou trois. Plus d’un mois plus tard, Free corrige le tir.

Depuis 5 semaines, les remontées se multiplient chez les abonnés, en particulier sur la Freebox Delta. Le constat est le même pour tous, leur débit WiFi a été soudainement été réduit de manière significative. “Depuis la mise à jour d’hier, j’ai mon débit 5 GHz sur la bande 160 MHz qui est bridé à 300 Mbits/s contre 950 Mbits/s jusqu’à présent. Du coup je suis passé en attendant sur la bande 80 Mhz et j’ai un débit de 550 Mbits/s”, a rapidement interpellé un Freenaute sur le bugtracker de l’opérateur, sans réponse.

Plus embêtant encore, quatre mises à jour du Freebox Server ont par la suite été déployées par l’opérateur, sans mention de résolution de ce problème. De quoi susciter une certaine attente et incompréhension sur les réseaux sociaux.

Hello,c'est dommage que le bug qui bride le wifi de la bande de 160 Mhz autour de 300 Mbps soit toujours présent.Avant la maj 4.5.5.x ont pouvait avoir un débit wifi sur la bande 160Mhz autour de 1.2 Gbs et depuis la maj c'est bridé,cela plafonne à 300 Mbps. @free

@Freebox — Sébastien (@Zincou_) May 5, 2022

Identifié par les développeurs de Free, ce soucis de réduction du débit WiFi limité à 500Mbit/s au lieu de 1Gbit/s lorsque la bande passante est configurée en 160Mhz, a visiblement donné du fil à retordre à l’opérateur. Puisqu’il aura fallu attendre le 16 mai et un nouveau firmware 4.5.8, pour que le problème soit enfin résolu.