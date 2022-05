Free Mobile : un tout nouveau smartphone 5G abordable est désormais disponible

Après le Realme 9 Pro fin avril, c’est au tour du Realme 9 5G encore plus abordable et présenté la semaine dernière, de faire son apparition dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Compatible avec la 5e génération de téléphonie mobile, ce modèle 64 Go embarque un processeur plutôt puissant Snapdragon 695 et un écran LCD 6,6 pouces 120 Hz, fluide et agréable. Côté photo, le Realme 9 5G est doté d’un triple capteur, un principal de 50 Mpx et mais aussi une caméra selfie de 16 Mpx. Point fort, la batterie dispose d’une grande capacité de 5000 mAh.

Pour se l’offrir, il faudra débourser 259€ au comptant. La solution de financement sans frais Free Flex permet de l’obtenir à 61€ à la commande puis 24 fois 6,99€/mois. L’option d’achat à la fin de la période s’élèvera à 30€.