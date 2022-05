Red by SFR va débarquer dans les Antilles et en Guyane pour contrer Free Mobile

La filiale low-cost de SFR se prépare à lancer ses offres dans les Caraïbes. Telle une réplique au lancement remarqué de Free Mobile cette semaine avec une offre sans égale.

La bataille va faire rage dans les Antilles. L’arrivée de Free Mobile le 17 mai en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint Barthélémy et Saint Martin devrait sans doute engendrer une nouvelle révolution sur le marché du mobile après un premier succès en 2012 sur le territoire métropolitain. Pour se différencier et frapper fort, l’opérateur n’a pas changé son ADN, en cassant les prix tout en apportant un max de data. Il faut dire que son forfait 120 Go à 9,99€/mois défie toute concurrence pour le moment. “Notre offre est six fois moins chers que les autres offres concurrentes”, n’a cessé de répéter Xavier Niel lors du lancement de Free Caraïbe. L’objectif affiché est de redonner du pouvoir d’achat aux habitants de ces DROM mais aussi de leur permettre de consommer davantage de données à l’heure où la consommation mensuelle moyenne de data n’excède pas les 5 Go en Martinique, “la faute à des offres trop chères”.

Pour l’heure, si Free Mobile doit faire face à Orange, Sosh, SFR, Digicel et Wizzee, un nouvel acteur très connu dans l’Hexagone va tenter de contrecarrer ses plans. Le 17 mai, Red by SFR a annoncé son arrivée à venir dans la zone Antilles-Guyane. Hasard du calendrier ou pas, l’opérateur a fait savoir qu’il y lancera ses offres “très prochainement”.

Source : La1ere