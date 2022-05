Comparatif : les deux forfaits Free Caraïbe font mal à la concurrence

Après plusieurs années d’attente, Free est enfin arrivé en Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy et en Guyane. L’opérateur promet de casser les prix et nous vous proposons deux comparatifs pour placer ses nouvelles offres face à ses concurrents les plus directs.

Free Caraïbe est enfin lancé, avec l’ambition de redonner du pouvoir d’achat dans les Antilles tout en secouant une concurrence déjà bien établie dans les DROM-COM. L’opérateur de Xavier Niel a présenté hier deux offres mobiles disponibles sur son site internet et nous vous proposons ainsi une comparaison avec ce que propose actuellement certains de ses concurrents. Chaque offre présentée est disponible le 18 mai 2022 sur les sites des différents opérateurs cités, ces dernières sont susceptibles d’évoluer avec le temps.

Le forfait 120 Go de Free Caraïbe face à Orange, SFR et Digicel

L’offre phare de Free Caraïbe est bien sûr son forfait 120 Go, présenté comme six fois moins cher que la concurrence par l’opérateur de Xavier Niel. Nous nous sommes donc penché sur les offres s’en approchant le plus et avons choisi, par souci d’équité, les versions sans engagement lorsqu’elles étaient proposées. Voici les différents forfaits proposés.

En définitive, Free n’a en effet pas menti : si l’on omet les deux cas où une promotion est appliquée les trois premiers mois, son offre est bien six fois moins cher, les autres forfaits dépassant largement les 60€/mois et parfois avec moins de data. Il est cependant intéressant de noter que certains services proposés par Digicel par exemple peuvent intéresser des abonnés, mais la différence de prix reste tout de même extrêmement compétitive, d’autant plus si seulement un ou deux des abonnement proposés intéressent.

Le forfait 2€ de Free Caraïbe face à la concurrence

C’était la surprise sortie des valises de Xavier Niel dans les Antilles, le forfait emblématique à 2€ de l’opérateur est lui aussi commercialisé en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Cette offre marche cette fois sur les plates-bandes des marques low-cost d’Orange (Sosh) et Digicel (Wizzee), que nous avons intégré dans notre comparatif.

Ici l’intérêt du forfait Free Mobile, comme en métropole, est uniquement pour ceux ne désirant qu’un forfait très simple et peu cher pour appeler leurs proches directement. A titre de comparaison, ceux voulant des capacités de navigation un peu plus poussées seront plus intéressés par l’offre de Wizzee qui est certes plus chère de 3€, mais permet tout de même un minimum de surf dans le mois.