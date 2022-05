Free Mobile débarque dans les Antilles et en Guyane, l’opérateur casse les prix avec un forfait très attractif

Free Caraïbe voit enfin le jour dans les Antilles en lançant un forfait 120 Go à 9,99€/mois.

“Le pain au beurre” et le “Bokit” sont sur le launch pad, c’est le grand jour pour beaucoup de Martiniquais et Guadeloupéens, Free Mobile fait ses premiers pas dans les Antilles. Au cours d’une conférence de presse au Simon Hôtel à Fort-de-France en Martinique, Xavier Niel a lancé Free Caraïbe. Et comme à l’accoutumée, l’opérateur a cassé les prix en lançant un forfait “révolutionnaire” sans engagement 120 Go à 9,99€/mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités “dans la zone locale”. Ajouté à cela, 25 Go en roaming depuis 40 destinations. L’objectif pour l’opérateur était un lancement de ce forfait de manière simultanée dans les 5 DROM concernés, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint Barthélémy et Saint Martin. L’offre est également disponible pour les professionnels, au même prix.

Plusieurs points de vente sont déjà ouverts en Martinique et Guadeloupe, notamment dans des enseignes Darty et Fnac. D’ici 1 mois, des magasins Carrefour viendront notamment se joindre à la liste. Free a pour ambition de développer la meilleure couverture réseau et d’éradiquer les zones blanches. De nouvelles antennes ouvriront dans les prochains mois. Free Caraïbe développera son propre réseau en y investissant 100 millions d’euros.